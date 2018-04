Fejlfrygt

Det lange og usikre forløb i den såkaldte Svendborgsag, der i marts endte med Højesterets frifindelse af en 40-årig læge, har påvirket læger landet over. Lægerne oplever bl.a. at bruge unødvendigt meget tid på patienterne for at holde ryggen fri, viser ny undersøgelse.

Men for mange af landets læger har usikkerheden under den langvarige sag og frygten for en ny med dem selv på anklagebænken direkte ændret deres måde at arbejde på.

- Det er naturligvis godt at være grundig. Men man skal passe på, at balancen ikke tipper over, så det bliver normalt med defensiv medicin. Det er problematisk i forhold til den øvrige patientbehandling, og det bekymrer mig, hvis vi får et sundhedsvæsen, hvor læger er nødt til at dække sig ind for at stå nogenlunde rimeligt i en eventuel tilsynssag.

Konsekvenserne er bl.a., at lægerne tager flere prøver og bruger mere tid på patienterne, end de egentlig finder nødvendigt, for at beskytte sig selv. Og det bekymrer formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing.

Her svarer knap halvdelen af de godt 1000 adspurgte læger, at debatten om Svendborgsagen har påvirket den måde, de udfører deres arbejde på. Og 12 procent svarer, at det i høj grad har betydet ændringer for deres måde at være læge på.

Blandt de læger, der har svaret ja til, at Svendborgsagen har ændret deres måde at arbejde på, giver halvdelen udtryk for, at de hver uge oplever at bruge mere tid end nødvendigt på den enkelte patient. En femtedel af dem oplever det dagligt.

Halvdelen af denne gruppe svarer desuden, at de nu oftere tjekker, om sygeplejersker og læger udfører de opgaver, de har aftalt med dem.

Og to tredjedele svarer, at de for deres egen sikkerheds skyld er blevet mere opmærksomme på at følge de gældende regler og instrukser efter Svendborgsagen.

- Jeg er ikke overrasket over, at den har fået mange til at ændre den måde, de arbejder på. Sagen har sat fokus på lægers ringe retssikkerhed, og så er reaktionen hos mange at overgøre det for at kunne have ryggen fri, siger Andreas Rudkjøbing.

Han kalder det positivt, at lægerne er opmærksomme på regler og instrukser, og at der følges op på behandlingerne, men siger:

- Man skal bare også huske, at på mange hospitalsafdelinger er tiden knap. Her vil ekstra tid, som bruges på at tjekke op på kollegerne, uvægerligt gå fra patienterne. Derfor er det vigtigt, at der er klare instrukser og arbejdsgange, så opfølgninger på behandlinger bliver sat i system i stedet for, at den enkelte læge skal tjekke op for at have egen ryg fri.

Den frifundne kvinde, der ikke længere arbejder som læge, udtrykte efter frifindelsen håb om, at sagen og lægernes kamp for at få fokus på de principielle problemstillinger kunne føre til et mere lærende sundhedsvæsen.