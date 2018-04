For fjerde gang siden 2012 har bageriet fået en sur smiley. Og igen er det for problemer med rengøringen.

Sdr. Nærå: Det er ikke kun boller og flødeskumskager, man kan finde hos Sdr. Nærå Bageri.

På loftet i opvaskerummet kan man se skimmellignende belægninger, der kan ses spindelvæv hænge fra loftet flere steder - også lige ovenover hvor flødekagerne laves. I rummet med melsiloen er der store mængder spindelvæv, fugt på gulvet og på mellemlageret og det bagerste lager kan der ses rod og snavs af ældre dato.

Det siger kontrolrapporten også Indskærpelsen af hygiejnisk forsvarligt opbevaring medfører et gebyrpålagt opfølgende besøg.Lager og opvaskerum fremstår ikke tilstrækkeligt rengjort.



Bagved bord i mellemgang ved bageriet ses snavs og støv af ældre dato. På bordet ved maskine til flødeskum ses rod og snavs på ledninger og er ikke tilstrækkeligt rengjort.



På mellemlager og bagerste lager ses rod og snavs af ældre dato i rummet med melsilo ses store mængder spindervæv og fugt på gulvet.



Virksomheden har tidligere fået sanktioner for lignende overtrædelseer.



Kontrolleret ryddelighed af gården samt skur bag bageriet. Der ses en del ophobning af blade og snavs samt brugt/kasseret inventar. Vejledt om oprydning så skadedyr ikke tiltrækkes.



Det kunne man i hvert fald i slutningen af marts ifølge Fødevarestyrelsens kontrollanter, fremgår det af kontrolrapporten. Og det visit har ført til en politianmeldelse af bageriet. Hvad der ligger til grund for anmeldelsen, kan Fødevarestyrelsen ikke oplyse, da de ikke må udtale sig konkret om en sag, der er sendt til politiet.

- Vi politianmelder med henblik på en retssag. Og det gør vi blandt andet, hvis virksomheder ikke vil vedkende et bødeforlæg, siger Susanne Netterstrøm, sektionsleder på Fyn for fødevarestyrelsen.

I kontrolrapporten kan det også læses, at det indskærpes, at fødevarer skal opbevares hygiejnisk forsvarligt. På det bagerste lager har kontrollanterne nemlig fundet åbne poser og sække med eksempelvis havregryn og sukker, der står opbevaret. Og det giver risiko for kontaminering, fastslår rapporten.

- Jeg har sat min advokat på sagen, for det er ikke rigtigt, det der står. Vi overholder reglerne. Men ligegyldigt hvilken fødevarevirksomhed, du besøger, vil der være en finger at sætte på noget, siger Morten Madsen, ejer af Sdr. Nærå Bageri og bagermester.

Og det var der også på bageriet i Sdr. Nærå indrømmer ejeren - selvom han dog synes, det hører til under en bagatelgrænse.

- Der var noget spindelvæv over bordet, vi havde overset. Det er jeg ked af og beklager. Men det sker. Og så fandt de fem åbne sække, men i løbet af en arbejdsdag er vi i dem så mange gange, at det ikke kan betale sig at lukke dem, siger Morten Madsen.

Nu har han købt klemmer, der skal holde dem lukket.