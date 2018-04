Glamsbjerg: Steven Spielberg har igen skabt en historisk film, der samtidig kommenterer vores nutid. Filmen handler om pressens rolle i en situation, hvor magten lyver. "The Post" er en autentisk beretning om "The Pentagon Papers" og pressens vigtige rolle. Dramaet tager fat i en betændt sag fra 1971, hvor en række kompromitterende dokumenter bliver offentliggjort i The New York Times. Herefter griber The Washington Post bolden, men får hård modstand fra Justitsministeriet.Den Oscar-nominerede film vises i Glamsbjerg Biografs formiddagscafé mandag 30. april kl. 10 efter kaffe m.v. /EXP