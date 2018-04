Ærø: Tilbage i 2009-2015 løste Ærø kommune medlemskab til interesseorganisationen Landdistrikternes Fællesråd. Kommunen meldte sig i sin tid ind for at være del af fællesrådets kampagne "Blomstrende Landsby" og ud igen, da man ikke mente, man længere ville være en del af kampagnen.

Men tiderne er skiftet og på Økonomi- og erhvervsudvalgets møde forleden, blev det besluttet at melde sig ind igen.

Det var Bent Juul Sørensen, der på vegne af Ærøs Fremtid havde stillet forslag om genindtrædelse.

- Kommunen meldte sig ud dengang, fordi vi også skulle betale for "Blomstrende Landsby", og det kan vi så slippe for nu. Og nu er Landdistrikterne Fællesråd begyndt at interessere sig mere for de små ø-kommuner, og alle de ø-kommuner, vi også arbejder sammen med; Fanø, Læsø og Samsø, de er også medlem, og derfor synes vi også, vi passende kan være med igen, og yderligere være med til at sætte fokus på ø-kommunernes problemer, forklarer Bent Juul Sørensen.

Medlemsskabet kommer fra 2019 til at koste et årligt kontingent på 10.000 kroner plus 15 øre pr. indbygger i kommunen, hvilket løseligt kommer til at løbe op i 11.000 kroner.

Udvalget besluttede at betale kontingentet over erhvervsfremmepuljen.