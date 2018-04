Hvad er det, kommunen vil med kystbeskyttelsen?

Lokaldebat: Til Teknisk afdeling, Ærøkøbing kommune

Vedr. foreslåede ændringer af kystbeskyttelsen ved Bøssehage, Ærøskøbing

Når Ærø Kommune nu søger om fritagelse fra 300 meter strandbeskyttelseszonen flere steder på Ærø, er det for at kunne handle frit uden at skulle omvejen omkring Kystdirektoratet for at få tilladelse. Der er fra kommunens side udpeget seks steder på øen, hvor forbudszonen ønskes ophævet. Et af dem er Bøssehage i Ærøskøbing eller hvad man almindeligvis kender som Skidten, nærmere beskrevet området fra brandstationen langs vandet og hen til grusvejen, der fører til bådebroen. Området er ubebygget, grønt, "ufriseret" og et meget brugt fristed for øens fastboende og turister.

Det er her, Ærø Kommune ønsker strandbeskyttelseslinien ophævet. Hvorfor? Hvad er det, Ærø Kommune ønsker at have frie hænder til at gøre på Bøssehage?

Når det spørgsmål er så vigtigt at få besvaret, er det fordi, der i bestemmelserne allerede er åbnet for ændringer inden for beskyttelseszonen, hvis formålet er at understøtte friluftsliv - for eksempel hvis der er behov for mindre tilføjelser så som småskure til opbevaring af kajakker eller fiskeudstyr, bålhytter og lignende. Det betyder, at hvis det er den slags, man ser for sig på Bøssehage, sparkes åbne døre ind - den slags er loven åben for, så man må spørge, hvad mere det er, kommunen ønsker?

Min holdning er, at strandbeskyttelsesbestemmelserne, som de er i dag, tilgodeser hvad der kunne være af behov for ændringer på Bøssehage. Da beskyttelseszonen sikrer en naturoplevelse, som alle kan have gavn og glæde af, ønsker jeg den bibeholdt. Indsigelser mod ændring af 300 meter strandsbeskyttelseszonen på Bøssehage skal fremsendes inden 30. april 2018 og stiles til post@aeroekommune.dk.

Deler I synspunkterne i mit brev, så send det ind eller skriv selv.