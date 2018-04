Marstal: I sidste weekend af maj kommer Marstal til at genlyde af glade toner, når Ærø Harmonikafestival slår teltet op til et sprudlende 25 års jubilæum. Festivalen startede efter initiativ fra Hermann Gehring Petersen og Troels Mark Pedersen. De var allerede dengang velkendte, superdygtige og garvede harmonikaspillere, der havde været til et harmonikatræf udenfor Ærø. Det koncept ville de gerne videreføre i lokalområdet. Den daværende formand for Marstal Handelsforening, Hanne Lindholm, var med på idéen - og resultatet blev en stor succes, skriver Ærø Turist & Erhverv i en pressemeddelelse. Jubilæumsfestivalen bliver med 377 deltagende musikere og dansere den hidtil største. Multikunstneren Jacob Haugaard, som for nylig er flyttet til Ærø med sin Ingeborg, er konferencier i teltet fredag aften, hvor tidligere års store musikernavne som f.eks. Happy Skvett fra Norge og Cultbandet fra Sverige vender glade tilbage. Marstal Borgerlige Sangforening er uundgåelige lørdag aften. /EXP