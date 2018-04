Naturvejleder i Nordfyns Kommune Daniel Ginnerup Sørensen kan næsten ikke følge med skolernes og institutionerne store interesser for naturvejledertilbuddet. Det kombineret med mange flere projekter får ham til at drømme om en kollega.

Nordfyn: Da Daniel Ginnerup Sørensen blev ansat som naturvejleder i Nordfyns Kommune i 2014, skulle han kæmpe for skolernes, institutionerne og offentlighedens opmærksomhed. Men nu kan han næsten ikke følge med.

Selvom han er ude som naturvejleder med skoler og institutioner to til tre gange om ugen, var han allerede i marts booket helt indtil sommerferien, på trods af at han slet ikke har reklameret for naturvejledertilbuddet til skolerne i år.

Naturvejledningstilbuddet Tilbuddet om naturvejledning henvender sig til skoler og institutioner i Nordfyns Kommune, for hvem det er helt gratis at benytte.Naturvejleder Daniel Ginnerup Sørensen tilrettelægger og afholder undervisning, forløb, oplæg og ture af forskellige varighed, som kan tilpasses alle alderstrin.



Lige nu arbejder han på at lave en folder over de forskellige tilbud, som kommer til at indeholde 17 i alt.



Udover de normale tilbud som "Guidede ture" til for eksempel Æbelø og Gyldensteen Strand, "Friluftsliv og bushcraft" samt "Fugle og dyreliv", er der også nogle lidt atypiske.



Her kan nævnes "Historisk værksted", hvor børn og unge lærer, hvordan man levede i stenalderen, middelalderen eller vikingetiden ved at lave og afprøve redskaber fra tidsalderen og tale om datidens menneskers syn på skov, dyr og planter.

- Jeg havde virkelig ikke regnet med, at det gik så stærkt. Det er meget populært, fortæller Daniel Ginnerup Sørensen om tilbuddets popularitet, som til dels kan forklares ved, at det er gratis for skoler og institutioner i Nordfyns Kommune.

Han ville egentlig gerne kunne tage ud med skoleklasser oftere, men han har utroligt meget om ørene. En normalt uge går nemlig også med en ny grejbank, etableringen af en friluftsstation i Bogense, grønne støttepunker i form af shelters, tekster til skilte og foldere, administration, sociale medier, forberedelse og meget mere.

“ Jeg vil bare gerne dele min interesse for natur og friluftsliv med så mange som muligt. Daniel Ginnerup Sørensen, naturvejleder i Nordfyns Kommune

- Grejbanken, som jeg har fået lidt hjælp til, skal nok blive fed. Men det er ind i mellem lidt hårdt at stå med det hele selv. Nu vil jeg også til at lave flere offentlige ture, for jeg nåede ikke at lave så mange sidste år, fortæller Daniel Ginnerup Sørensen.