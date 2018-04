Søby Værft holdt åbent hus med forfriskninger og mad til gæsterne samt muligheden for at gå om bord på Ærøs kommende færge Ellen.

På en dag hvor sundhedsstyrelsen anbefalede solcreme, fik gæsterne til åbent hus på Søby Værft lov til at se og gå frit rundt på arbejdspladsen, der normalt er lukket for offentligheden grundet terrorsikring. En glad, administrerende direktør, Roar Falkenberg, gik rundt og tog i mod gæsterne, der blev budt på øl og sodavand samt mad fra kantinen.

"Hvor spændende" sagde flere gæster på vej op ad gangbroen til den kommende Ærøfærge Ellen. Som en del af arrangementet gav Søby Værft gæsterne mulighed for at se skibet indefra.

Ellen var som et hus uden indretning. Der var malertape rundt omkring, et svejseværk hist og her og nogle af dørene var lukket af, men oplevelsen var stor for gæsterne, der som de første udefra kunne danne sig et indtryk af, hvordan den meget omtalte færge kommer til at se ud.

Den erfarne sømand og kaptajn på Blue Starline, Lars Hansen, var en af de første gæster, der fik fornøjelsen.

- Den bliver de glade for, siger Lars Hansen, da han står og betragter broen, hvorfra et skib bliver styret.

Under beskyttelsesplastik ser man den kommende kaptajns styreredskaber og computere.

- Det er meget moderne, siger Lars Hansen, der tidligere har været afløser på Ærøfærgerne, glad.