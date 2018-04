TIP Snepryd er små blomsterløg med stor skønhedsværdi. Vil man have vedvarende blomstertæpper i haven i det tidligste forår, er snepryd et godt valg. Høst frø af dine blomsterløg og så dem. Prøv for eksempel vintergæk, krokus, snepryd, vild skovtulipan Tulipa sylvestris, den sjældne utrolig smukke Tulipa sprengeri (den drømmer jeg om!), allium og fritillaria eksempelvis almindelig vibeæg fritillaria meleagris. Dyrk mange af samme slags på samme sted, blomsterløg er smukkest i grupper. Ud over at så , kan man dele. Har man tætte klynger af blomsterløg for eksempel vintergæk, dorothealilje, snepryd og påske- og pinselilje, kan løgene nemt deles i den kommende tid, efterhånden som planterne er afblomstret og visner ned. Plant med passende afstand. På den måde spreder man sine blomstertæpper og holder blomstringen ved lige.

Snepryd er en lille løgplante, den bliver 10 til 15 centimeter høj, og lægger man løgene med en afstand på syv til otte centimeter, får man et tæppe, der beriger med flere blomster per stængel. Og snepryd svigter ikke. Blomstringen viger ingenlunde med tiden, løgene er sunde og stærke nok til at optræde standhaftigt år efter år, så man trygt kan glæde sig. Oven i købet formerer snepryd sig ved at danne små sideløg og så sig selv, hvor den trives. Planten stammer fra bjergegne i Tyrkiet, voksestedet er almindelig havejord i sol eller let skygge.

Bortset fra, at mange haventusiaster er klar over, at vintergæk spreder sig nemt ved frø, og at man kan plukke vintergækkernes buttede frøstande, tørre dem og drysse frøene ud, er det ikke almindeligt at samle frø af blomsterløg. Det kan imidlertid gøres med succes, og hvor nemt det egentlig kan være at frøformere blomsterløg, opdagede jeg dels, da jeg faldt over en artikel om emnet i det engelske havemagasin "Gardens illustrated" og ved selv at prøve at tage frø af det usædvanlige, sjove og meget kønne blomsterløg Allium obliquum.

Allium obliquum stammer fra Sibirien og kaldes også sibirisk hvidløg. Planten bliver spist i Centralasien som hvidløg, men herhjemme bruger vi den til pryd. Allium obliquum har limegrønne kugleformede pompon-lignende blomsterhoveder. De små blomster, der tilsammen danner blomsterhovedet, har lange støvdragere med fine honningfarvede støvknapper. Allium obliquum blomstrer længe i juni og juli. Planten bliver 60 til 75 centimeter høj, og den har en kraftig stængel og lange tynde blade.

Når Allium obliquum sætter frø sidst på sommeren eller først på efteråret, kan frøene høstes og sås i potter. Jeg såede i så- og priklemuld og lod potterne stå i drivhuset vinteren over. Frøene spirede villigt, spirerne var spinkle som græsstrå det første år, men i år er der rigtige planter til udplantning i haven. Allium obliquum er nem at dyrke, da den trives i almindelig havejord i fuld sol.