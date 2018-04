Formand for de handlende i Søndersø Michael Bjerg er overrasket over, at der ikke et sket discount-lukning i byen før. I Bogense er Per Maegaard bekymret for, om arealet uden om den lukkede Faktabutik bliver holdt rent.

Bogense/Søndersø: Det kommer ikke som den store overraskelse for formændene for de to handelsstandsforeninger, guldsmed Per Maegaard i Bogense og uddeler Michael Bjerg i Søndersø, at Coop har besluttet at lukke Fakta-butikkerne i Bogense og Søndersø inden udgangen af maj, fordi butikkerne giver underskud.

- Vi havde en fornemmelse af det, for vi forsøgte sidste år sammen med kommunen at få placeret et handicaptoilet på Faktas grund, men Fakta meldte tilbage, at de ikke ville bruge penge på noget, fordi de ikke vidste, hvad fremtiden ville bringe, fortæller Per Maegaard.

“ Vi har masser af dagligvareforretninger i Søndersø, så jeg blev overrasket, da man åbnede, for jeg ved jo, at der er stor konkurrence, og det undrer mig faktisk, at en af de fire discountbutikker i byen ikke er lukket før. Michael Bjerg, formand for Søndersø Handelsstands- og Håndværkerforening

Han kalder det ærgerligt og træls, hver gang en butik lukker, og så er det lige meget, hvad det er for en butik.

Ud over ærgrelsen over, at en af byens butikker lukker, er Per Maegaards største bekymring, om Coop vil blive ved med at holde arealet uden om butikken rent og pænt.

Til den bekymring siger informationsdirektør i Coop Jens Juul Nielsen:

- Når vi forlader Bogense og Søndersø, så er der pænt og ordentligt - det kan jeg garantere. Men vi kan selvfølgelig ikke blive ved med at feje foran butikken, når vi ikke er der længere.