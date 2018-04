Den seneste tid har der været megen snak om den forestående besparelse på 3,5 mio. kroner som vi i Uddannelse, - Børn - og Familieudvalget har haft som opgave at udmønte. Især de to millioner, der skilte udvalget, har tiltrukket opmærksomhed.

Jeg synes bestemt ikke, det er sjovt at skære i kernevelfærden. Det er dog min pligt, når borgerne har valgt mig dertil. Når spørgsmålet falder på, hvor førnævnte besparelser skal findes, er der ingen nemme løsninger. Vi kan ikke bare lige finde 3,5 mio. kroner i administrationen eller en eller anden konto, som vi har glemt eksisterede. Vi er tvunget til at skære på kernevelfærden - der det gør ondt. Spørgsmålet er derfor: Hvor gør det mindst ondt? Ved sidste sparerunde gik det ud over skolerne. Folkeskolen i Assens kommune er en af de billigste på Fyn, og altså ikke et område, hvor vi i Venstre føler, der kan spares yderligere. Det mener Socialdemokraterne - og det er fair nok.

Hvad der derimod ikke er helt fair, er opfattelsen af, at vi i Assens kommune også skulle have nogle af de billigste dagtilbud - det er simpelthen ikke rigtigt. Vi bruger 70.600 kroner per barn i dagtilbuddene i Assens, hvilket vil sige, at vi er den fynske kommune, som bruger tredjeflest penge per barn. Faktisk bruger vi 3.200 kroner mere i gennemsnit, end de andre fynske kommuner. Vi har bestemt ikke lyst til at skulle spare på kommunens yngste. Forslaget om at spare på skolerne er bare ikke et alternativ.