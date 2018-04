Indsigt

Odense Katedralskole er udtaget til strejke, hvis der kommer konflikt. Afgangseksamenerne er udsatte, og derfor er rektor Lone Bjørndal Thomsen glad for, at fristen for forhandlingerne igen er blevet forlænget.

Hvordan mærker I til overenskomstforhandlingerne i det daglige? - I virkeligheden mærker vi det ikke særlig meget i det daglige. Så længe konflikten ikke er brudt ud, så fortsætter alt jo som sædvanligt. Det eneste, vi har mærket til, er at vi har måttet bruge tid på at lave et konfliktberedskab. Vi har informeret eleverne og medarbejderne om, hvad der skal ske. - Vi var faktisk glade for udsættelsen af forhandlingerne. Som skole er det rigtig fint for os, at tiden er gået, for det betyder, at eleverne har nået at få rigtig meget undervisning. Det gælder især på de hold, som forbereder sig til eksamen. Hvad indebærer jeres konfliktberedskab? - Det er først og fremmest, at vi har lavet en FAQ - altså en oversigt med spørgsmål og svar til elever og lærere. Den er tilgængelig, så snart vi nærmer os en konflikt. Vi svarer så godt, vi kan på en række af de spørgsmål, der måtte dukke op i den forbindelse. Altså: Er skolen lukket, kan man kontakte sin lærer, hvad må man og hvad man må ikke. - Og så er der noget rent administrativt. Det har ikke så meget med eleverne at gøre, men der er en masse bøvl i den forbindelse.