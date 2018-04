OK18-forhandlingerne fylder meget på gangene ved Odense Katedralskole. Her satser afgangseleverne på forlig, ikke forlis. For dem er både traditioner, eksamener og studentertid kastet op i luften.

Jeg har gået og glædet mig til alle de traditioner, som hører med til at blive student. Det er jo så de ting, som jeg risikerer at gå glip af. Matilde Grarup Strand, 3.a på Odense Katedralskole.

- Lærerne har jo planlagt det her i tre år. Jeg har gået og glædet mig til alle de traditioner, som hører med til at blive student. Det er jo så de ting, som jeg risikerer at gå glip af. Og det ville jeg være ked af, fortsatte hun.

Fyens Stiftstidende fik lov at låne et par af elevrådsrepræsentanterne, Matilde Grarup Strand og Trine Banzon, mens mødet var i gang.

For magten til kundskab bliver taget fra gymnasiet, hvis overenskomstforhandlingerne for landets offentligt ansatte bryder sammen. Ved en eventuel storkonflikt er Katedralskolen udtaget til strejke. Og så er der ingen lærere. Derfor var den mulige konflikt et af punkterne på dagsordenen, da der ved middagstid blev holdt elevrådsmøde inden døre.

- Ja, for eksempel har vi Forårsfest i dag, og der har jo også været spekulationer om, om den skulle holdes i tilfælde af, at der kom konflikt, brød Matilde Grarup Strand ind. Hun fortsatte:

Den nu afgående forkvinde for elevrådet, Trine Banzon, fortalte, at OK18-forhandlingerne har fyldt meget på gymnasiet. Både i den daglige snak og i elevrådets dialog med ledelsen.

De to elevrådsmedlemmer krydser fingre for, at det heller ikke sker i denne omgang.

Men de er også sikre på, at de kommer til at få huen på til sommer.

- Det er selvfølgelig et uheldigt tidspunkt for os, for vi kan ikke indhente det tabte senere. Men jeg er sikker på, at der kommer en løsning i forhold til faglige. Vi skal nok blive studenter, det handler om, hvordan vi bliver studenter, sagde Trine Banzon.

Begge de unge kvinder understregede, at der er fuld opbakning til lærerne fra eleverne. For lærernes arbejdsmiljø er elevernes undervisningsmiljø. Så selv om de risikerer at blive ramt af en eventuel konflikt, har de to elevrådsmedlemmer en forståelse for, at det kan være nødvendigt.

Det værste vil være de skygger, som en konflikt vil kunne kaste over studentertiden:

- Jeg har været rigtig glad for at gå her på gymnasiet, og selv om det selvfølgelig bliver rart at skulle være student, så bliver det underligt at skulle herfra. Derfor vil jeg gerne nyde den sidste tid, jeg har tilbage, sagde Matilde Grarup Strand.

Kommer konflikten, skal gymnasiets elever forberede sig på selvstudier frem mod eksamenerne.