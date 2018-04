"Strisserne kom, før vi ventede dem midt om natten. Og mig og min baby vi var på den igen midt om natten".

Stroferne fra en af de film og ikke mindst det album, jeg husker bedst fra min barndom, fyldte stuen fra den otterårige, der satte trumf på med en luftguitarsolo midt på gulvet. Sangene til en af de største danske filmsuccesser var de ved at lære til musik i skolen. Og tak for det, kære musiklærer.

Det var i 1984, at filmen kom op i biografen, og jeg var for lille til at se den, men teksterne husker jeg. Især det mindre pæne ord for politiet. Strisserne. Det var en film om at udfordre det etablerede samfund og om at være på kanten. Vi havde også sangene i musik og til kor de efterfølgende år. Jeg kan dem stadigvæk, kunne jeg konstatere forleden dag, hvor jeg brød ud i sang midt på stuegulvet.

Først efter flere år lykkedes det mig at se filmen, for dengang var film overhovedet ikke så tilgængelige, som de er nu. Det var biografen eller mange måneders ventetid på, at filmen blev vist i tv. Nu kunne vi finde den på Netflix i løbet af få minutter og møde Susan Himmelblå og "ham musikeren, der bor her i byen", som den otteårige sagde.

Gensynet med Benny og Arnold og deres entreprenante virksomhed, hvor de blandt andet fikser den dryppende vandhane i en lejlighed hos et par, hvor han ikke gider, og hun ikke kan, men er dødtræt af lyden (det var de tider, hvor vandet ikke talte med i husholdningsbudgettet), fik mig til at tænke på, at sådan nogen kunne vi godt bruge i dag.