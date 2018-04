For dig, som ikke har nogen livsarvinger, er der rigtig god grund til at overveje at oprette et testamente. Dels fordi du så i vidt omfang kan bestemme, hvordan arven efter dig skal fordeles, men også fordi du kan spare et ikke ubetydeligt beløb i arveafgift, hvilket så betyder, at der kan fordeles mere arv ud til dine arvinger. For dig, som har livsarvinger, men som ønsker at fordele din arv til andre personer udover din nære familie, kan der også med fordel overvejes et afgiftsbesparende testamente. Hvad der næsten er mest fantastisk, er, at alt imens du sparer i afgift, så støtter du samtidig et godt formål - ja, det lyder underligt, men sådan er reglerne altså skruet sammen.

Når du en dag dør, og hvis du ikke har udarbejdet et testamente, ja så sker fordelingen efter arvelovens regler. Kort fortalt, så er arveloven bygget op omkring 3 arveklasser. Arveklasserne skal ses som en prioriteret rækkefølge af arvingerne. De familiemedlemmer, der tilhører arveklasse 1, vil have førsteprioritet til arven. Hvis der ikke er nogen familiemedlemmer i arveklasse 1, vil arven gå videre til arveklasse 2. Hvis der ikke er familiemedlemmer i arveklasse 2, vil arven gå videre til arveklasse 3. Er der heller ikke nogen personer i arveklasse 3, vil arven tilfalde statskassen.

Første arveklasse består af ægtefæller og såkaldte livsarvinger. Livsarvinger er børn, børnebørn eller oldebørn, samt adoptivbørn. Hvis du ikke efterlader dig ægtefælle eller livsarvinger, vil arven efter dig gå til anden arveklasse. Anden arveklasse omfatter i første række dine forældre og herefter dine søskende og deres børn (nevøer og niecer). Hvis du ikke efterlader dig hverken forældre, søskende eller livsarvinger efter dine søskende (for eksempel niecer og nevøer), vil arven efter dig gå til tredje arveklasse. Tredje arveklasse omfatter dine slægtsarvinger, som dine bedsteforældre og deres børn (moster, faster og onkel), men ikke mere fjerne efterkommere af bedsteforældrene (for eksempel fætre og kusiner). Herefter arver staten!

Hvis arven efter dig er større end 289.000 kr., så skal der betales boafgift af arven til staten - staten får hvert år tilført flere milliarder på den måde. En boafgift er det, som man i daglig tale kalder en arveafgift. Der findes overordnet set 3 forskellige satser for boafgift, alt afhængig af arvingens relation til dig.

Mellem ægtefæller skal der ikke betales nogen boafgift, uanset hvor stor arven måtte være. Hvis du ikke efterlader dig nogen børn, så får ægtefællen derfor hele arven, medmindre du har skrevet andre ind i dit testamente. Alle andre end ægtefæller skal betale boafgift af det beløb, der arves. Den "nærmeste familie" skal af med 15 % i arveafgift efter fradrag af bundfradraget. Den nærmeste familie omfatter dine børn, stedbørn, adoptivbørn, børne- og oldebørn, forældre, separerede eller fraskilte ægtefæller, samlever, hvis I har boet sammen 2 år eller mere inden dødsfaldet, og slutteligt personer, som du har barn eller venter barn med. Den højeste boafgift betales af arv til dine venner, søskende eller nevøer. Udover de 15 % i boafgift skal der fratrækkes en tillægsboafgift på 25% af det beløb, der arves. Efter bundfradrag er der derfor udsigt til, at staten får 36,35% af den samlede arv.

Hvis du ikke har nogen livsarvinger, ja så er det udgangspunktet, at der skal betales lidt mere afgift til staten. Dette er for de fleste ekstra træls, eftersom arven efter dig oftest består af midler, der i forvejen er betalt skat af. Løsningen for at undgå unødig afgift til staten er at udarbejde et testamente, der benytter sig af den omtalte 30 % løsning. Første del af løsningen forekommer (for de fleste) måske lidt underlig, da løsningen for at fungere kræver, at du i dit testamente testamenterer et beløb til et velgørende formål (f.eks. Kræftens Bekæmpelse eller lign.) - det er dog udover en smuk tanke også et krav for, at løsningen kan gennemføres.

Dem, der typisk vælger 30 % løsningen, er oftest enlige, som ikke har nogen livsarvinger eller ægtepar, som ikke har nogen børn og derfor ønsker, at en ven eller nevø skal arve. Løsningen kan dog i princippet benyttes af alle, men hvor besparelsen (alt afhængig af hvordan man ønsker arven fordelt) som oftest vil være mindre. 30 % løsningen indebærer, at man testamenterer en del af arven til f.eks. Kræftens Bekæmpelse. Årsagen til, at vi kan gennemføre denne løsning er, at Kræftens Bekæmpelse (som velgørende organisation) normalt ikke skal betale boafgift - det vil sige, at arven er stillet som mellem ægtefolk, og staten skal derfor ikke have en bid af kagen. Det, der så "skaber" besparelsen, er, at der samlet set skal betales en mindre boafgift af hele boet, og at testamente udarbejdes således, at det fremgår, at det er den velgørende organisation, der skal betale samtlige boafgift og tillægsboafgifter. På den måde får de andre arvinger rent faktisk en større kontant udbetaling, end hvis hele beløbet blot blev testamenteret til nevøen.

Konkret eksempel, hvis du har en formue på 1.000.000 kr. og ønsker, at din nevø eller en god ven eller bekendt skal arve så meget som muligt. I den situation optimeres nettoudbetalingen til dine arvinger mest muligt ved, at der testamenteres 25 % af arven til et velgørende formål. I testamentet betinges arven af, at der af de 25 % skal udredes boafgift og tillægsboafgift for den samlede arv. Nevøen vil med denne løsning få en nettoudbetaling på 750.000 kr. Hvis man ikke anvendte 30 % løsningen, ville nevøen derimod få udbetalt 670.012,50 kr. i nettoarv. Den effektive besparelse i afgift er dermed 79.987,50 kr. - altså mere end 10% af nettoarven. Man kan selvfølgelig altid justere andelen af arven til det velgørende formål, alt efter hvad der giver bedst økonomisk mening i den konkrete situation, så længe den samlede afgift ikke er større end arven til det velgørende formål.

Flere vil kunne drage fordel af et afgiftsbesparende testamente, men det afhænger helt af dine konkrete forhold, og hvordan du ønsker at fordele arven. En advokat, der beskæftiger sig med udarbejdelse af testamenter vil oftest være i stand til lave en specifik beregning på, hvornår en afgiftsbesparende løsning giver mening. Min anbefaling vil dog altid være, at testamentet og dets udformning skal tage udgangspunkt i dine ønsker til, hvordan din arv skal fordeles og ikke alene være baseret på 100 % optimering af afgift. Jeg oplever dog ofte i min daglige rådgivning, at dette fint kan kombineres.