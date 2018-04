! Hej Jens - det glæder mig, at du har lært lektien, og til ære for de knapt så snedige, som endnu ikke har forstået de finere nuancer i miljølovgivningen, repeterer vi lige:

Hvis man er ude i et ærinde, som bedst beskrives med udtrykket "algebekæmpelse" (med streg under bekæmpelse), må du kun anvende midler, som er godkendte til formålet. Det betyder, at det af teksten på dunken skal fremgå, at indholdet er godkendt af Miljøstyrelsen til algebekæmpelse.

Der skal med andre ord ikke stå, at midlet er åh-så effektivt, miljørigtigt, skånsomt, svanemærket eller noget andet luftigt sludder, som man kan hævde helt gratis - nej, der skal helt konkret stå et nummer, som henviser til Miljøstyrelsens lige så konkrete godkendelse af netop dette produkt - og til NETOP dette formål: Bekæmpelse af alger.

Dette er en følge af, at loven kort siger, at bekæmpelse (det være sig af planter eller dyr) her i Kongeriget kun må ske med midler, som er godkendt til formålet.

Det betyder - og nu bliver det lidt juridisk, men sådan er det altså - at et middel godt kan være lovligt at sælge og bruge til både dette og hint (rengøring, desinficering etc.), men det er absolut forbudt til bekæmpelse af (eksempelvis) alger - medmindre Miljøstyrelsen har godkendt netop denne anvendelse.

Og det skal producenten altså dokumentere ved på dunken at oplyse det nummer, som identificerer godkendelsen - så du og jeg kan gå ind på Miljøstyrelsens hjemmeside og kontrollere, at det ikke bare er en "godkendelse", som producenten har trukket i en automat.

Nå, men disse regler gælder altså "bekæmpelse" af eksempelvis alger - og dermed er det, som Jens med stor succes har gjort i sin indkørsel - og det, som jeg forleden gjorde her i spalterne, vel tude-ulovligt?

Nej, for det, som Jens og jeg gjorde, var ved den søde grød ikke "bekæmpelse" - vi gjorde bare rent! Og jeg forstår så, at Jens også genoprettede pH-værdien, så eventuelle radiser vokser bedre i fugerne - vil jeg tro ...

Hvis vi havde haft en ond hensigt om at bekæmpe algerne, havde det jo været en forbrydelse - og sådan er hverken Jens eller jeg: Vi er blot gode og regelrette borgere, som hylder princippet om, at den sikre vej til en sund sjæl i et sundt legeme opnås bedst via de tre R'er: Ro, regelmæssighed og (især) rrrrenlighed!

Derfor holder vi af kolde afvaskninger OG rengør med stor ildhu vore indkørsler, flisegange og terrasser hvert forår - med det gammelkendte og særdeles effektive rengøringsmiddel, som er kendt under navnet kaustisk soda. Det er et simpelt og billigt middel, hvis eneste væsentlige bivirkning er, at algerne desværre dør - og virkningen holder sig endda i nogen tid, fordi kaustisk soda har en høj pH-værdi, og alger kan ikke li' at opholde sig i et basisk miljø.

Men det er altså ikke hensigten, men en bivirkning af rengøringen.

Og så - må jeg indrømme - er der også en anden bivirkning, som imidlertid først viser sig nogle dage efter behandl..... - øh, jeg mener selvfølgelig rengøringen: Hvor der er alger, vil der ofte også være mos i større eller mindre mængder. På min stensætning sker der typisk det, at medens stenene bliver først grønne, så brunlige og siden bare jævnt hen beskidte og grimme at se på - af alger - så bliver fugerne helt selvlysende grønne af mos.

I første omgang kan det - indrømmet - være ganske flot, men hen ad vejen og i takt med, at mosset breder sig, får gårdhaven en stemning af gammel og forfalden kirkegård i en engelsk krimi. Og det er altså ikke lige den stil, som Fruen drømmer om - vi havde tænkt os noget mere sydeuropæisk med masser af smukke sten lagt i mønstre og kurver og krukker med blomster - og så dur det jo ikke, at mosset kravler ind over det hele, som var der tale om et dødsbo, der snart skal på tvang ...

Men altså - i sidste uge sprøjtede jeg så det hele med kaustisk soda - omkring et kilos penge opløst i 15 liter vand - jeg brugte cirka det halve på 50 kvadratmeter og lod det stå natten over.

Næste formiddag kunne jeg spule stenene rene - helt rene. Men mosset grinede mig bare lige op i ansigtet og så mere grønt ud end nogensinde - så jeg måtte skrue helt op for højtryksrenseren og ligesom "gnave" mosset af i totter.

Jeg regnede dog med, at det straks ville vokse videre, for der sad masser af, hvad man kunne beskrive som "grønne skægstubbe" tilbage i fugerne af mørtel.

Men - og nu kommer pointen - også kaldet "bivirkning 2": Efter tre-fire dage var den grønne behåring pludselig blevet brun - måske gik det hurtigere, men jeg lagde i hvert tilfælde først mærke til ændringen efter nogle dage. Og nu - i skrivende stund - er de helt visne. Jeg vil gå så vidt at sige, at de små mos-spirer er færdige som gårdsangere - de er godt og vel døde! Se foto.

Der er også et andet foto, hvor stensætningen er helt hvid - hvad er så det? Det er en illustration af, at jeg har brugt mere kaustisk soda, end det strengt taget er nødvendigt: Morgenen efter at jeg havde sprøjtet stensætningen med soda, spulede jeg som sagt en sektion med højtryksrenseren - alt var fint, og jeg tog et foto - og så tænkte jeg, at nu må jeg hellere gå ind og skrive en genial artikel - så kan jeg spule resten senere på dagen.

Og da jeg kom ud igen, skinnede solen og den del af stensætningen, som endnu manglede at blive spulet, var nu helt helt tør og hvid - af krystalliseret kaustisk soda. Man kunne også sige, at det var overskydende soda - at det hvide lag beviser, at et halvt kilo soda til 50 kvm er over-kill. At to kopper soda i én spand vand med andre ord er mere end rigeligt til en almindelig indkørsel.

Indenfor kemien er dobbelt så meget ikke nødvendigvis dobbelt så godt - spar på krudtet!

Venlig hilsen

Kjeld Bjerre