- Der sker en enorm udvikling i lige netop disse år, og jeg vil gerne fortælle det hele fra starten, siger Johannes Hartkopf-Mikkelsen, der har en fortid på bl.a. Børsen og Shippingwatch og i dag er selvstændig. Han har gennem et halvt år brugt 10-15 timer om ugen på at lave bilanmeldelser, nyheder og baggrundsstof til sin side, og han håber på at kunne udvide med foredrag og oplæg i nær fremtid.

- De førerløse biler bliver den største revolution, der vil ske, siden vi gik fra at køre i hestevogn til biler med rat og motor. De vil ændre alt i samfundet, hvor vi vil kunne være meget mere effektive, siger Johannes Hartkopf-Mikkelsen, som peger på, at de førerløse biler fylder mere og mere hos både bilproducenter og myndigheder.

Seks grader af selvkørende biler 0: Øjne på vejen, hænder på rattet. Biler, som vi kender dem i dag. 1: Øjne på vejen, hænder på rattet. Føreren skal overvåge, at systemet fungerer - og gribe ind om nødvendigt. Acceleration kan foregå. Systemer arbejder ikke sammen. Eks. Adaptiv fartpilot. 2: Øjne på vejen, hænder lejlighedsvis fri. Fødder må flyttes fra bremse og styretøj, men føreren skal stadig overvåge og kunne gribe ind. Systemer som f.eks. vejbaneassistent, der styrer inden for striberne, adaptiv fartpilot arbejder sammen med f.eks. automatisk nødbremse. F.eks. er Tesla Autopilot, Nissan Propilot, Volvo Pilot Assist, Mercedes Driving Assistance. 3: Fører nogle gange overflødig. Føreren skal ikke længere overvåge bil og omgivelser. Men skal stadig være parat til at kunne gribe ind. Systemerne kombinerer flere automatiserede funktioner, så bilen er den primære fører i længere perioder. Første niveau, som tillader føreren f.eks. at læse avis, når bilen styrer. Audis Traffic Jam Assist hævder at kunne gøre dette, men er endnu ikke tilladt at bruge. 4: Fører er ofte overflødig. Bilen kan selv reagere på fare eller finde vej gennem tæt trafik på motorvejen, finde en afkørsel eller en parkeringsplads. Fungerer mest på veje uden kompleks trafik, og hvor føreren måske tager over i bytrafik, på grusveje eller i dårligt vejr. Ikke længere et krav, at føreren skal gribe ind og overtage styringen, bilen kan selv bringe sig til sikker standsning. 5: Fører er helt overflødig - rattet forsvinder. Bilen er helt selvkørende og kan udføre alle handlinger uden menneskelig indblanding. Kan køre selv på alle veje under alle forhold. Kilde: Society of Automotive Engineers/Trafikstyrelsen/www.udenhaender.dk

Strømmen af historier om de selvkørende biler, som er udråbt til at gøre hverdagen lettere og få antallet af ulykker i trafikken ned, er massiv. Derfor kræver det overblik at skære gennem mediestrømmen. Det er målet for den 35-årige journalist, Johannes Hartkopf-Mikkelsen, der med nichemediet www.udenhaender.dk har gjort det til sin mission at følge de store ændringer, der sker i disse år, og som både handler om teknologi, lovgivning og etik. Han er ikke i tvivl om, at vi står på kanten af en samfundsmæssig omvæltning.

Dansk firma vil teste selvkørende busser i Aalborg, det Google-ejede transport-selskab Wayno køber 200 selvkørende Jaguar I-Pace, en selvkørende Uber-taxi dræber en kvinde i USA, mens bilfabrikkerne lover, at de inden for få år har revolutionerende biler, der kan køre helt selv.

- Teknologien breder sig som ringe i vandet. En af helt store sten blev kastet sidste efterår, da Googles søsterselskab, Waymo, begyndte at køre med selvkørende biler uden chauffør, vurderer Johannes Hartkopf-Mikkelsen, der altid har været vild med biler. Han sigtede en overgang mod at blive biløkonom, men startede så med at læse erhvervsøkonomi på Aarhus Universitet, mens han havde et studiejob som bilsælger. Det var et job, der endte med fastansættelse, indtil han begyndte på Journalisthøjskolen i Aarhus.

Lige nu kan de mest avancerede selvkørende biler på markedet køre niveau 2, hvor man kan slippe rattet nogle sekunder. Niveau 3-bilerne er endnu ikke godkendt til almen kørsel på vejene, mens de mere avancerede biler på det såkaldte niveau 4, hvor man kan slippe rattet i længere tid, og selv kan køre fra A til B, forventes at være her om tre-fire år.

De selvkørende biler opdeles i niveauer. Her svarer niveau 0 til almindelige biler, mens de elektroniske systemer tager mere og mere over og ender i niveau 5, der er en bil, som ikke behøver noget rat.

- Det kan være svært at få øje på ulemperne. Men der er en udfordring i at få gjort teknologien pålidelig, samtidig kan der være en frygt for, hvor meget robotterne kommer til at overtage, frem for individet, spekulerer Johannes Hartkopf-Mikkelsen. Der er også en etisk gråzone, da det er uafklaret, hvordan en bil skal reagere, hvis den i en uundgåelig situation skal vælge mellem af påkøre en person frem for en anden - hvis teknologien da ikke hindrer, at det kommer så vidt.

Men mens nogle mener, at selvkørende biler vil fjerne køreglæden, ser Johannes Hartkopf-Mikkelsen udviklingen som det modsatte. Noget, som han allerede oplever i dag med mere enkle hjælpesystemer som adaptiv fartpilot i kombination med vejbaneassistent og nødbremse.

- Jeg oplever, at glæden ved selv at køre bil efterhånden er ved at blive ødelagt at de fortsat flere biler, som der er på vejene. Med de nye assistentsystemer, som kan overtage lidt af styringen, slapper jeg mere af og kan nyde turen undervejs, siger han.