Den nye Hyundai i30 Fastback byder med sine fem døre og coupéagtige afrunding på premium-attitude. Men interiør og køreegenskaber matcher mere en almindelig i30.

Den nye Hyundai i30 Fastback byder med sine fem døre og coupéagtige afrunding på premium-attitude. Men interiør og køreegenskaber matcher mere en almindelig i30. Jens Overgaard - Hvorfor ikke skabe en bil, der ligner en million, men kun koster en fjerdedel? Det kunne meget vel - og helt frit oversat - have været et af de spørgsmål, som er fløjet hen over bordet i Hyundais europæiske designcenter i tyske Rüsselsheim, hvor designboss Peter Schreyer nu i en årrække har huseret som den store fornyer af designsproget for den koreanske koncerns to mærker, Hyundai og Kia. Hyundai i30 Fastback 1,4 T-GDI Premium 4 stjernerPris: 293.975 kr.Grøn ejerafgift, halvårlig: 1280 kr.



CO2 per km: 129 g



Brændstofforbrug: 18,2 km/l (EU-norm)



Motor: Firecylindret benzinmotor på 1,4 liter



Effekt: 140 hk



Ydelse: 242 Nm/1.500 omdr.



0-100 km/t.: 9,2 sek.



Topfart: 208 km/t.



L/B/H: 4,56/1,80/1,43 meter.

Opgradering

En samtale, som kunne have fortsat med ordene: - Fint, vi tager den nye i30, pakker den ind i et femdørs karrosseri med en coupéagtig afslutning og en lille bagende, som vi har set det med de større VW Arteon og Mercedes CLS. Og så sørger vi for, at afrundingen ligner de eksklusive amerikansk udviklede asiatiske premium-sedaner fra Nissans Infiniti-mærke og Hyundais Genesis. - Oven i hatten gør vi modellen lidt længere og giver den en bredere kølergrill samt sænker undervognen, så den ser mere smooth ud og kører en tand mere nærværende end de andre mere komfortable, almindelige i30-modeller. - Det ville være oplagt med et interiør i fuldfed finish og mere ædle materialer som i den roste og potente Kia Stinger. Men nej, det er der ikke råd til, så løber udgifterne løbsk. Lad den få standardinteriør og sæder som i30. Men lad det være muligt at købe eksklusive lædersæder til, så er alle glade. Sådan kunne optakten have været til ugens testbil, den nye Hyundai i30 Fastback, som vi tester med 1,4 liters TGDI-turbobenzinmotor på 140 hk og med det højeste udstyrsniveau, premium, til en pris af godt 294.000 kr. inkl. lev.

Helt sin egen

Fastbacken kan dog fås fra 254.000 kr. med den mindste 1,0 liters T-GDI-benzinmotor på 120 hk og det lidt mindre omfattende Trend-udstyr, hvilket er en snes tusinde kr. mere end en i30 hatchback med tilsvarende udstyr. Hatchbacken kan dog også fås i lavere udstyrsniveauer. Med i30 Fastback får du en bil, som ikke rigtig ligner andre på markedet. Det har også helt klart været ambitionen for Hyundai at skabe en bil, der kan være med til at give nyt liv til både mærket og en mellemklasse, der bl.a. er presset af de mange nye crossovermodeller, og søsterkoncernen Kia er da også på vej med en lignende variant af den kommende nye Ceed-model. I det hele taget er der ikke mange sedan-lignende biler i mellemklassen. Det nærmeste, vi kommer, er Honda Civic firedørs, som ikke rigtig kan sammenlignes med fastbacken, men byder på 182 hk til samme pris som testbilen. Lad os slå det fast med det samme: Fastbacken ligner en premium-bil og scorer point på den konto i en tid, hvor premium-mærkerne har vind i sejlene. Det lovede holder dog ikke helt under huden og inden døre, hvor den ganske gedigne, men noget ordinære, kabine ikke fortsætter stilen fra det ydre. Køreegenskaberne er trods opstramning også til den mere bløde og komfortable side, mens der er få muligheder for ekstraordinær styling eller udstyr.

Fuld af funktionalitet

Som udgangspunkt er ophavet nemlig den nye i30 som hatchback og stationcar, en rigtig god og gennemført bil, der både er komfortabel, velkørende og gedigen. Med de fem store døre i fastbacken får du også adgang til et bagagerum, der med sine 450 liter er rimeligt i forhold til de 395 liter, som hatchbacken byder på, selv om den skrånende taglinje tager noget af pladsen. Det er altså en bil, som er fuld af funktionalitet. Så på den front kan modellen sagtens være et alternativ til dem, der synes, at både hatchback og stationcar er for ordinære. På vejen har du en bil, som er ganske velafstemt og ikke mindst letkørt. Direkte sportslig vil vi ikke kalde den, men dens imødekommende fremfærd er nærmest afstressende. Det gælder også støjdæmpningen, som virker umanerlig gennemført og nærmest opfordrer til at hviske. Den 1,4 liters turbobenzinmotor er elastisk og har det nødvendige kraftoverskud til alle situationer uden at slå hatten af. Forbruget er med sine på papiret rimelige 18,2 km/l godkendt.

Muligheder

Udstyrslisten, som fra Trend er pænt righoldig, er med til at holde hvilepulsen i ro. Her er både otte tommer skærm med Apple Carplay, DAB-radio og bakkamera og sikkerhedspakke med bl.a. nødbremse, nøglefri start og lændestøtte. Premium-udgaven har også full LED-forlygter og skiltegenkendelse. Her er især ros til den store og hurtige skærm. Kvalitet og finish i kabinen virker indbydende og som noget, der kan holde i mange år, men er også noget kedelig og leverpostejagtig uden meget spræl og har slet ikke premium-detaljer. Du kan dog tilkøbe udstyr som adaptiv fartpilot, nødbremse med fodgængergenkendelse, panoramaglastag, den nævnte læderkabine og bagsæder med køl samt designpakke med alu- og højglansdetaljer. Merprisen i forhold til hatchbacken virker ikke urimelig. Men i vores version løber prisen dog også op, selv om den byder på meget udstyr. Med 30.000 kr. op til en Audi A3 Limousine Sport med 150 hk, der er en "rigtig" premium-bil, er vi dog tæt på de luftlag, og den er trods mere magert grundudstyr dog langt mere gennemført.

Konklusion