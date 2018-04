Det betyder, at man kan opgradere til det digitale display med en stor central 12,3 tommer skærm, der styres med små touchpad-lignende knapper i rattet. Det er også en instrumentering, som kan ændre layout fra "Classic" over "Sport" til "Progressive" alt efter indstillinger. Vi får dog ikke de storskærme, der kan bestilles til E-klassen.

Den 2,0 liters 170 hk dieselmotor i 220d, som er en af de mest populære hos især firmafolket, erstattes af den mere moderne af slagsen fra E-Klassen med 194 hk, mens støjniveauet sænkes. Forbruget lander her på 22,7 km/l. En mindre version, C 200d med 150 hk, vil blive lanceret på et senere tidspunkt. Der kommer også en ny 1,5 liters benzinmotor, som erstatter den kendte 2,0'er og fortsat vil hedde C 200 samt yde 184 hk som før.

Med den nye 1,5'er får bilen 48 volt strømforsyning og startergenerator, som er i stand til at give yderligere 14 hk til motorens ydelse. Som noget nyt markedsfører Mercedes nu motorerne med nanobehandlede cylindervægge, der har mindre friktion og på den måde giver bedre motorgang. Produktionen af den faceliftede C-Klasse går i gang til sommer. Der foreligger endnu ikke oplysninger om danske priser eller udstyr.