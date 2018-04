Udbuddet af nyere brugte dieselbiler er pænt. Men for at det skal være en god idé, skal du helst gå efter en model med de nye Euro 6-motorer og dagligt køre motoren driftsvarm.

Kan det betale sig at købe en brugt bil med dieselmotor i en tid, hvor der er skabt usikkerhed om fremtiden for dieselteknologien? Ja, men gør forarbejdet, lyder rådet fra de eksperter, som vi har talt med. Mens FDM kun vil anbefale at købe en brugt bil med Euro 6-motor, som kom på markedet i 2014, mener Bilbasen, at en Euro 5-motor, der kom i 2010, også vil kunne være et godt køb.

Køb af dieselbil Biler med Euro6-dieselmotor er det bedste køb. De kom på markedet omkring 2014, men nogle var på markedet tidligere. Modeller med Euro-5 motorer, som blev lanceret tidligere, blev dog solgt, indtil en ny model blev lanceret. Ifølge bilbasen.dk kan du godt købe biler med Euro 5-motor, hvis prisen er lav og du alligevel regner med, at bilen er afskrevet inden for en årrække.Mens Bilbasen.dk mener, at du mindst skal køre 25.000 km om året, før diesel er rentabelt, lyder det fra FDM, at det er vigtigere, at du mindst kører 30 km ad gangen dagligt eller i 30 minutter. Tjek, at alle service er overholdt, og at bilen ikke har kørt korte ture med mange koldstarter.

Det skyldes, at det typisk er biler med lave priser, og som på grund af deres alder vil være på vejene i færre år frem. Man kan dog risikere, at bilerne inden for få år vil blive forment adgang til storbyer. Og mens Jan Lang fra Bilbasen mener, at man skal køre mindst 25.000 km om året, før det kan betale sig at køre diesel, vil Torben Lund Kudsk fra FDM ikke sætte et kilometertal, som han mener er meget individuelt. Det handler mere om kørestil.

Gode køb af diesel-brugt PSA dominerer udbuddet af biler med den moderne Euro 6-motor, hvor det skal være Blue HDI for at leve op til de allernyeste krav. Bilbasen.dk peger på en række bud på gode køb.Her er Peugeot 208, der kom på markedet i 2013, et godt valg. Udbuddet med 1,6 Blue HDI motor på 100 hk er stort, den kører langt på literen, er billig i drift, har en lav afskrivning, og der er ofte gode udstyrspakker med. Importøren har dog ofte kampagnetilbud på helt nye biler, så hold øje med de løbende kampagner.



Citroën C3 i den forrige generation, som blev produceret frem til 2016 er også et godt bud og fik samme motor i 2014-2015. Det er fin teknik, men afskrivningen er højere end på Peugeot 208, hvilket er en ulempe, hvis du skal sælge, men en fordel ved køb. Hold øje med nyvognstilbud og tilbud på leasing.



Renault Captur 1,5 dCi på 90 hk, der kom på markedet i 2013-2014. Den er trendy og charmerende. Den er motormæssigt bedst med diesel, selv om 1,5'eren ikke er kongen af motivation, er den solid og holdbar, og man slipper for at tilsætte Adblue som i PSA-motorerne.



Opel Astra fra 2015 med 1,6 CDI med 95 hk, 110 hk og 136 hk og frem er en fin mellemklassebil med en god udstyrspakke, især på infotainmentfronten, hvor der oftest er Apple Carplay med.



Kia Ceed 1,6 CRDi med 110 hk og 136 hk fra modelåret 2016 og frem, hvor dieselmotorerne blev opgraderede, er en solid bil, der er billig drift med en afskrivning, der ligger i samme leje som Skoda.



Ford Focus 1,5 TDCI med 115 eller 140 hk fra 2015 og frem. Focus er stadig den mest underholdende i sin klasse. Ford benytter NOx-fælder frem for Adblue, hvilket regnes for knap så effektivt, men har lavere omkostninger.

- Men vi vil bede folk om at overveje deres kørselsmønster, siger han.