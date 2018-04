Motoren er mere eller mindre identisk med den fra storebror, hvor den dog yder mindst 230 hk. Voila! Pludselig kan man køre om kap med storebror Golf GTI, uden at det koster en formue. Spurten til de klassiske 100 km/t. tager 6,7 sekunder, hvilket er næsten lige så hurtigt som i Golf, der er omkring to tiendedele hurtigere til de 100.

Derfor er det befriende, at der nu igen er gang i den lille GTI-klasse med den helt nye VW Polo GTI. Den har hestekræfter i trængsel, vejgreb ad libitum og den ordentlige, dybe knurren fra udstødningen. Den er et attraktivt alternativ til den "rigtige GTI".

I en tid med bilpriser, der sender en VW Golf GTI på den anden side af 430.000 kroner, kunne det se noget sort ud for de entusiaster, der gerne vil have en sportslig bil, men som kun har budget til lige omkring de 300.000 kroner.

Prisen er godt 278.965 kroner, men i forhold til køreglæde, motorkraft og udstyr er det faktisk billigt, og det er endda med DSG-automatgear. Senere på sæsonen kommer bilen med manuelt gear, hvilket også skulle gøre den lidt billigere. Der er også en ret konkurrencedygtig privatleasingaftale til bilen, der koster 3499 kroner om måneden i tre år og med en førstegangsydelse på 15.000 kroner.

Indvendig har trimmet fået pianolak i rød og sort. Det nærmest mikroskopiske rat har fået GTI-logo og røde syninger. Det siger sig selv, at Polo også er spændt op til lir med røde riller i kølergrillen og GTI-mærket, røde bremsekalibre og bagenden med diffuser, hækspoiler og dobbeltudstødning. LED-baglygter og 17" fælge er standard, men LED-forlygterne er ekstraudstyr til 11.096 kr.

GTI'en viser ganske enkelt, hvad biltypen især handler om: Rå kraft, forrygende fartressourcer og køreegenskaber af den slags, man mærker fra bagdelen i sædet og helt ud i fingerspidserne på det tommetykke læderrat. Allerede fra 1500 o/min. trækker Polo GTI solidt med et sejt og raspende lydspor. Den her vogn er seriøst hurtig. Der er lagt op til destilleret køreglæde, men her bliver entusiaster skuffet, for bilen er mere voksen og fornuftig end klassens sjoveste GTI, den kendte Ford Fiesta ST, og Polo er slet ikke så indædt.

Styretøjet mangler lidt feedback til chaufføren, og GTI har ikke den her fornemmelse af samhørighed mellem mand og maskine. Standard er det elektroniske XDS-differentiale, men det kæmper en kamp om at overføre de mange kræfter til forhjulene, og flere gange under testen går hårde tramp på højre pedal op i hjulspind.

Men hvad den nok mangler i morskabsfaktor, leverer Polo GTI til gengæld i hverdagsdueligheden: Komforten er fornuftig, især hvis du vælger at bruge 4000 kroner i den såkaldte Sport Select, der giver aktive støddæmpere og fem forskellige køreindstillinger. Den er letkørt med DSG-gearet, som dog kan være lidt hysterisk, når man sætter i gang, hvilket af og til giver små ryk under acceleration. Polo er jo også en af klassens mest rummelige biler med moderne interiør med otte tommer skærm, dog koster Carplay knap 3000 kroner ekstra.