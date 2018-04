Projekter og protester Svendborg Kommune vil sætte en 42 meter høj antennemast op på Skarø Havn for at sikre internet- og mobildækning til Skarø, Drejø, Hjortø, Tåsinge Vest, Ballen, Lehnskov Huse samt til sejlerne og passagererne på færgerne i Det Sydfynske Øhav. To indsigelser mod planen.Kristian Loftlund vil udstykke en mark til seks byggegrunde. Tre indsigelser.



Kristian Loftlund har desuden ytret ønske om at nedrive en staldbygning fra 1887, så han og hustruen Gitte Loftlund kan udvide deres virksomhed, Café Sommersild. Ingen indsigelser.



Martin Jørgensen har spurgt, om en udvidelse af hans virksomhed, Skarø Is, er lokalplanpligtig. Ingen indsigelser.



Lasse Bekker og Rune Kruse har søgt om tilladelse til at etablere et vildmarkshotel med luksusshelters, kuppelhuse, vildmarksbad, sauna og spabad. Tre indsigelser.



Thorbjørn Madsen og Mai-Britt Jensen har søgt om tilladelse til at bygge til deres ejendom, så der bliver mulighed for at lave bed & breakfast, yogasalon, vildmarksbade og café. Ingen indsigelser.