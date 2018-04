SØSIDEN

Svendborg og Faaborg går efter fire stjerner - Ærøskøbing. Marstal og Rudkøbing går efter tre.

Stjernedrys er kendt fra hoteller, campingpladser og avisanmeldelser. Jo flere stjerner, desto flere faciliteter og højere standard. Fra denne sæson indføres et lignende internationalt anerkendt stjerne-system i de fem største lystbådehavne i Det Sydfynske Øhav. Bortset fra tre havne på Lolland-Falster bliver de sydfynske havne de første stjerne-certificerede i Danmark. FAKTA: Det kan sejleren bl. a. forvente af en fire-stjernet havn:+ Brochure og website for lystbådehavnen.



+ Daglig kontakt til og information af gæstende bådejer.



+ Daglig vagtrunde på havnen af fx vagtselskab.



+ Maksimalt 600 meter fra bådplads til wc og bad. Kabinestørrelse min. 0,9 x 1,5 meter.



+ Skilt med tidspunkt for sidste rengøring af toilet / bad.



+ Havnemester eller personale til stede på havnen fire timer - både morgen og aften.



+ El-kontakt ved hver bådplads.



+ Ti tons kran eller slip i havnen - eller max. tre km vandvej derfra.



+ Bådudstyrsbutik og bådservice (ud fra specificeret liste) på eller max tre km fra havn.



+ Fødevarebutik, morgenbrød-service samt restaurant i eller tæt ved havnen.



+ Mulighed for betaling af havneafgift med kreditkort.



+ Mindst seks muligheder for adspredelse ud fra liste med bl. a. grill, legeplads, strand, svømmepøl eller sejlerskole.



Ovenstående er Søsidens udvalgte eksempler blandt omkring 50 kriterier. Den komplette liste med krav (engelsk og tysk) kan ses på Det kan sejleren bl. a. forvente af en fire-stjernet havn:+ Brochure og website for lystbådehavnen.+ Daglig kontakt til og information af gæstende bådejer.+ Daglig vagtrunde på havnen af fx vagtselskab.+ Maksimalt 600 meter fra bådplads til wc og bad. Kabinestørrelse min. 0,9 x 1,5 meter.+ Skilt med tidspunkt for sidste rengøring af toilet / bad.+ Havnemester eller personale til stede på havnen fire timer - både morgen og aften.+ El-kontakt ved hver bådplads.+ Ti tons kran eller slip i havnen - eller max. tre km vandvej derfra.+ Bådudstyrsbutik og bådservice (ud fra specificeret liste) på eller max tre km fra havn.+ Fødevarebutik, morgenbrød-service samt restaurant i eller tæt ved havnen.+ Mulighed for betaling af havneafgift med kreditkort.+ Mindst seks muligheder for adspredelse ud fra liste med bl. a. grill, legeplads, strand, svømmepøl eller sejlerskole.Ovenstående er Søsidens udvalgte eksempler blandt omkring 50 kriterier. Den komplette liste med krav (engelsk og tysk) kan ses på www.bluestarmarina.org . sosn Bag uddelingen af de såkaldte Blue Star Marina-stjerner står lystbådehavnenes internationale institut for cetificering, IMCI. De sydfynske havnes ansøgninger om at blive certificeret er koordineret af projektleder Nina Brandt Jacobsen fra Øhavets fælleskommunale Naturturisme i Svendborg. Flere af Øhavets havne har i forvejen et blåt flag. De vil blive strøget og udskiftet med nye stjerne-flag, når certificeringen forventes klar i denne sæson. De blå flag tildeles for havnenes miljø og sikkerhed. Begge elementer er i forvejen indeholdt i tildelingen fra Blue Star Marina.

- Tyskerne elsker det

- Tildelingen af stjerner er et markedsføringsværktøj, som gerne skal vise, at vi i Det Sydfynske Øhav har mange havne af forskellig type og af høj kvalitet. Desuden elsker tyskerne jo stempler og ser gerne efter dem. Her spiller ordningen naturligvis også ind. Dog kun sekundært, siger Nina Brandt Jacobsen: - I første omgang er stjernetildelingen for tre år. Man kunne kalde det en prøveperiode. Derefter kan vi evaluere, om det giver mening at fortsætte med certificering, siger Nina Brandt Jacobsen.

Inspektørerne er meget grundige

Havnene kan maksimalt tildeles fem stjerner. Det bliver næppe aktuelt i Øhavet. I kravene til de fem stjerner er bl. a. at havnen skal have en vagtdækket eller afspærret parkeringplads for hver tredje bådplads, og det findes Søsiden bekendt ingen steder i danske havne. Et andet krav til fem stjerner er, at havnen skal have en markeret landingsplads for en helikopter. I Svendborg går havnemester Hans Søby efter fire stjerner i gæstehavnen ved Jessens Mole og to stjerner på småøerne. Også Faaborgs havnemester, Lasse Olsen går efter fire stjerner. Og Blue Star Marinas inspektører er meget grundige, kan Lasse Olsen fortælle: - På broernes stikkontakter har vi små låg, der smækker i. Hvis der mangler en fjeder på sådan et låg, bliver det påtalt, fortæller Lasse Olsen. I begge Ærøs kommunale havne, Marstal og Ærøskøbing, går havnemester Christian Ørndrup efter tre stjerner. I Rudkøbing satser havnemester Kim Rasmussen på tre stjerner i denne omgang, men vil gerne højere op.

- Vi masserer havnene

Blue Star Marinas danske inspektør, Lars T. Olsen, Dragør, glæder sig over, at de sydfynske havne kommer med. Han siger til Søsiden, at organisationen gerne vil udbrede systemet i Danmark: - Vi er igang med at massere en række havne, fastslår Lars T. Olsen. Blue Star Marina / IMCI fordeler sine en-fem stjerner til lystbådehavnene efter omkring 50 forskellige kriterier. De er fordelt i kategorier omhandlende fx information, sikkerhed, sanitære installationer, hygiejne, service, fødevarekøb, mulighed for adspredelse samt management, miljø og bortskaffelse af affald. For at rykke en stjernekategori op, skal en havn også opfylde samtlige kriterier for de underliggende kategorier.

Slut med at bruge bagerposen