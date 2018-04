- Naturen er et godt indspark og god at have med sig i sin hverdag, forklarer hun de fremmødte.

Hvis man selv vil prøve kræfter med mindfulness, anbefaler Lisa Jørgensen, at man henter appen Soundcloud. Her søger man på "Det mobile sundhedscenter" og får dermed adgang til to cd'er med øvelser i mindfulness.Læs mere om kurset på www.fmk.dk

12 personer er mødt op i skoven til det første af i alt ni forløb. Lisa Jørgensen, der er fysioterapeut og instruktør i mindfulness, tager imod. Det er ikke hendes første behandlingsforløb under åbne himmel for personer ramt af stress, angst eller depression, men det er første gang, at hele forløbet foregår udenfor i naturen.

For første gang i ugevis er der skruet helt op for forårssolen, der kaster sine lune stråler ned på Pipstorn Skov. Efter en vinter med sibiriske kuldegrader er fuglene for alvor vågnet op til foråret. Lydtæppet af fuglekvidder er konstant, men indimellem høres også skræppen fra en kåd fasan.

Hun sammenligner det med en ko, der tygger drøv. Jo mere koen tygger, jo mere fylder det. Det handler om at øve sig i at været i nuet og have tankerne der, så man også ser alle de små og gode ting, der sker i løbet af en dag i stedet for at fokusere på bekymringerne.

- Man er ikke herre over sine egne tanker, og har man det skidt, har tankerne det med at løbe løbsk. Derfor er det vigtigt at kunne stoppe mylderet og sige til sig selv, at en tanke kun er en tanke.

- Det handler om at lære at accepterer den tilstand, man er i. Når man kan det, kan man bedre se sig selv udefra og tænke: "Jeg er i et trist humør lige nu", i stedet for "jeg er en trist person". På den måde reducerer man det til en enkelt tanke fremfor en permanent status, fortæller hun og tilføjer:

Den ældgamle historie blander sig med det spirende forår, og gør Pipstorn Skov til et oplagt sted at mødes. Lisa Jørgensen forklarer nærmere, hvad kurset går ud på.

Pipstorn Skov er nemlig hjemsted for et rigt flora- og dyreliv. De mange forskellige typer træer har skabt ideel vækst for vilde dyr, sjældne planter og store elfenbenspadderokker, som man kan være heldig at finde langs hovedstien mod syd. Også de er et levn fra ældgammel tid - nærmere bestemt kultiden, hvor de kunne blive op til 30 meter brede og blev spist af dinosaurer.

Et af dagens punkter er en gåtur gennem skoven. Hver kursist skal finde en ting i skoven, der fortæller lidt om, hvordan de har det. Gåturen er den første, spæde præsentation kursisterne får til hinanden, men snakken går nemt, når benene bevæger sig. Et par af deltagerne plukker helt nye anemoner. De er kun lige akkurat skudt op af mulden, og man skal kigge godt efter for at finde dem. Men om få uger vil anemonerne dække skovbunden som et blødt, hvidt tæppe.

Selvom det er en gruppe på 10-12 personer, der mødes hver gang, er der ikke tale om gruppeterapi. Man deltager i forløbet som et individ. Der er heller ikke tale om decideret terapi, men der anvendes redskaber fra kognitiv terapi, som hjælp til at øge ens trivsel. Ved at komme ud i naturen og ud blandt andre mennesker, får man et valg om at gøre noget, der er godt for én samtidig med, at man bliver tvunget til at være til stede i nuet.

- Mindfulness er en vigtig del af den kognitive terapi, fordi det netop handler om at være i nuet i stedet for at tygge drøv på de negative følelser, forklarer Lisa Jørgensen.

Som en del af behandlingsforløbet får deltagerne små opgaver derhjemme, hvor de skal øve sig i at være tilstede i nuet.

- Vi bruger en CD, der også kan hentes som app. Den guider deltagerne og lærer dem mindfulness, så de kommer helt ned i gear, fortæller Lisa Jørgensen.

Både hun og Ingrid Hviid understreger dog, at det ikke nødvendigvis er nemt eller specielt behageligt at lære mindfulness.

- Det kræver træning af hjernen på samme måde, som når man træner en armmuskel. Men når det først lykkedes, vil det være til stor hjælp, forklarer Lisa Jørgensen.

Der er altså ikke tale om wellness eller direkte helbredelse, men det er et skridt på vejen til at lære at leve med sin sygdom, uden at den fylder og skygger overalt.

Pipstorn Skov er det sted på Fyn, der har flest fortidsminder samlet på et sted. Stendysser, gravhøje og tuegravene ligger på bakketop efter bakketop. Men der er også blevet plads til nutiden og fremtiden i den gamle skov. På samme måde som kursisterne lærer skoven at leve i nuet.