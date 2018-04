Arbejdsklausuler i Fynbus Fynbus indførte arbejdsklausul i sine udbud i 2015.Vognmænd skal enten have overenskomst eller give sin medarbejdere forhold, der svarer til. Vognmænd, der har tegnet overenskomst, bliver ikke udtaget til kontrol. Vognmænd, der ikke har, kontrolleres. 7 vognmænd blev kontrolleret i perioden 1. marts 2015 - 28. februar 2017. Af dem fik én vognmand en påtale. 17 vognmænd er udtaget til kontrol fra 1. marts 2017 til 1. april 2018. Ni kontroller er udført i perioden, tre har fået påtaler. De resterende otte er enten kendte firmaer eller firmaer, der er ved at tegne overenskomst. Kilde: Fynbus

Flere og flere vognmænd tiltræder en overenskomst, når de får en kontrakt om at køre flekstrafik for Fynbus, som indførte arbejdsklausul og kontrol af den for tre år siden.

Fra 1. marts 2015 og to år frem blev syv vognmænd kontrolleret - én fik en påtale, mens der intet var at bemærke hos de øvrige seks. Fra 1. marts 2017 og et år frem er 17 vognmænd udtaget til kontrol, og af de ni kontroller, der allerede er gennemført, er seks vognmænd kørt igennem uden påtaler, mens tre har fået påtaler og har rettet ind.

Carigo-sagen var den primære årsag til, at vi sagde, at vi vil have, at der er rimelige og fair vilkår i den branche, og arbejdsklausulen og kontrollen har været en måde at rydde op på. Morten Andersen (V), borgmester i Nordfyns Kommune

Carigo, der havde fået sine medarbejderes lønforhold endevendt af Odense Kommunes kontrolenhed, endte med at blive fyret på gråt papir, og Fynbus endte med som det første offentlige trafikselskab i Danmark at indføre a rbejdsklausuler i sine udbud og kontrol af, om de bliver overholdt.

Påtalerne i det forgange år har blandt andet drejet sig om tillæg, der var opgjort forkert, og har resulteret i, at chauffører har fået pænt store efterbetalinger, siger jurist Henrik Talbro fra Fynbus.

- Vi beder vognmændene sende lønsedler eller anden dokumentation, og vi følger dem til dørs - vi slipper ikke sagen, før vi har dokumentationen. Vi aftaler med vognmanden, at vi sender materialet videre i anonymiseret form til arbejdsmarkedets parter - f.eks. 3F - og så får vi en tilbagemelding derfra. I de tre tilfælde, hvor vi har givet påtaler, oplever vi ikke, at vognmændene har forsøgt at snyde bevidst, og de har rettet sig efter påtalerne, siger Henrik Talbro.

Carsten Hyldborg, direktør for Fynbus, mener, at effekten af arbejdsklausulerne og kontrollen er, at flere vognmænd tegner overenskomst, selv om det ikke er et krav for at byde på en kontrakt. Men hvis de har det, bliver de ikke udtaget til kontrol.

- Vi tror, det har betydning, at vognmændene ved, de skal leve op til de her krav. De skal ikke have en overenskomst, men de skal leve op til overenskomstlignende forhold, og de ved, at vi kontrollerer det. Det er min opfattelse, at det har en effekt. Vi kan ikke sige, at alle forhold er 100 procent i orden, men jeg mener, det er tæt på, siger Fynbus-direktøren.