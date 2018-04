Alt for ofte er livsstilssygdomme skyld i dyre hospitalsregninger og for tidlig død. Det skal der gøres noget ved, og en af vejene er en samarbejdsaftale mellem Svendborg Kommune, Danmarks Idrætsforbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, der skal sende yderligere 3600 svendborgensere ud at motionere.

Svendborg: Svendborg Kommune er kommet nærmere rammerne for en samarbejdsaftale med Danmarks Idrætsforbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger i et forsøg på at få flere svendborgesere til at lade sveden løbe og hjertet pumpe.

Målet er nemlig at reducere nogle af de mange livsstilssygdomme, der ofte følger inaktivitet.

Samarbejdsaftalen er indgået, og på seneste møde i Økonomiudvalget enedes politikerne om, at kaste 250.000 kroner efter det frem til 2022, foruden at de blev enige om, hvor samarbejdet skal fokuseres.

Motionssamarbejde Indtil nu har aftalen og rammerne for den været behandlet i de enkelte fagudvalg, der har givet deres besyv med, og senest er den blevet behandlet af politikerne i Økonomiudvalget i sidste uge, og på tirsdag forventes byrådet at nikke endeligt.Svendborg Kommune er en af 15 kommuner, der har indgået samarbejdsaftale med DIF og DGI.



Baggrunden for samarbejdsaftalerne er, at de to idrætsorganisationer har en fælles målsætning om, at 75 procent af Danmarks befolkning skal være fysisk aktive i 2025, hvoraf halvdelen af befolkningen skal være det i en forening.



Det betyder på landsplan, at der i 2025 skal være mindst 600.000 flere danskere, der dyrker idræt og motion, og mindst 325.000 flere skal dyrke idræt og motion i en forening.



Kilde: Svendborg Kommune, DGI, DIF

Og det vil blandt andet være på at få flere ind i foreningslivet, samt at få unge, børnefamilier, seniorer og socialt udsatte til oftere at trække i træningstøjet.

- Det er i tråd med vores sundhedspolitik, hvor målet er, at vi alle sammen er mere opmærksomme på at få motion og derigennem undgå mange af de her livstilssygdomme som eksempelvis sukkersyge, siger Lars Erik Hornemann (V), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

- Og hele indsatsen skulle jo også gerne få flere medlemmer ude i vores foreninger, hvad vi jo gerne vil have. Så alt i alt er det en win-win, siger han med henvisning til, at de to idrætsorganisationer medfinansierer med 250.000 kroner årligt.