Lokaldebat: Noget må være helt galt med vores færger, når det efter flere år endnu ikke har været muligt at orientere passagererne godt nok om "stillerummet".

På den ene færge har glasvæggen skilte med stillerum og et mobilsnak forbudt. På den anden færge er der samme sted et noget utydeligt tyst-tale skilt. Begge "forbud" hører til et stillerum, men ingen færger fortæller begge ting. Og de mange udlændinge er svigtet, når der ingen steder står "silencezone". Sidder man forrest i salonen, opdager man ingenting, for der er stadig ingen skilte forrest i salonen. På den ene færge er der hele to forskellige "Rygning forbudt" i venstre side. På den anden færge er der ingen.

Der er stadig stort set intet personale, der hjælper med at opretholde "stilheden", der er så vigtig for en del passagerer, og som ret så "hensynsløse", men også ofte uvidende medpassagerer overtræder.

For et par år siden skrev jeg et læserbrev om problemet samt en mail til færgedirektør Keld Møller. Og han handlede hurtigt. Kort tid efter forsvandt omtalen af stillerum i velkomsthilsenen - den havde nemlig i et for mig ukendt antal år nævnt, at begge saloner fortil var stillerum. En del måneder siden kom så den stadig mangelfulde skiltning, som er der i dag. - Og stadig uden omtale af stillerum i velkomsthilsen.

Jeg anerkender, at stillerum ikke lader sig gøre, når færgen er så fuld, at der ikke er plads nok på færgen. Men kun i de tilfælde. I det daglige er det utroligt, at Ærøfærgerne ikke magter noget så simpelt som publikumsvenlig skiltning. Det er jo bare at åbne øjnene, som jeg har gjort. Men der er da andre, som burde have reageret før mig - ikke mindst andre medarbejdere i kommunen, politikere og pressen.