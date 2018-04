Ærø: På blot fire-fem dage må det nyopstartede ærøske rejsebureau Baltic Travel, der ejes af Carl Jørgen Heide, melde om næsten udsolgt til den store baltiske rundrejse den 19. - 27. september, som foregår i bus.

- Vi har booket 30 kahytter på færgen mellem Karlshamn og Klaipeda, og der er kun en ledig kahyt tilbage nu, fortæller Carl Jørgen Heide, der er forhenværende turist- og erhvervsdirektør på Ærø og som sammen med Karsten Hermansen, der er organist og historiker, er rejseleder på turen.

- Det er hovedsageligt ærøboer, der er tilmeldt rejsen, og de fleste af dem er i det grå segment, siger Carl Jørgen Heide.

Rejsen varer ni dage og koster 8.300 kroner per person.

- Det er ikke en rejse, vi kommer til at tjene på, men det gør heller ikke noget. Jeg gør det, fordi jeg synes det er sjovt, og så er der også noget markedsføringsmæssigt i det. Mit håb er, at rejsen bliver så stor en succes, at flere får lyst til at rejse med os, siger Carl Jørgen Heide, der sammen med Karsten Hermansen var på en researchtur i marts.

- Jeg tager rejsen igen i maj, da jeg vil gerne være helt sikker på, at alle detaljer er på plads, siger Carl Jørgen Heide, der sammen med Hermansen planlægger at gentage rejsen næste år.

- Mange har allerede sagt, at de gerne ville have været med, men at september ikke passede dem så godt. Derfor gentages rejsen i maj 2019, siger Carl Jørgen Heide.

Udover de to baltiske rundrejser, har Carl Jørgen Heide også planer om at arrangere andre rejser til Baltikum i løbet af året.

- Jeg er i gang med at planlægge andre rejser. Blandt andet en juleindkøbstur til Vilnius, slutter Carl Jørgen Heide.