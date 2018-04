Svendborg: Foråret er kommet, og dermed er det igen sæson for, at hestefolket trækker deres gangere ind i hestetrailere og kører til stævner og ridearrangementer rundt omkring i klubberne.

Bare ikke lige i denne tid.

For en farlig hestesmitte har lukket hesteverdenen ned, og alene i Svendborg har islandskhesteklubben Skeifa aflyst et stævne i weekenden, mens også andre klubber på både Fyn og i Jylland opfordrer hestefolket til at blive hjemme med deres heste.

- Der er tale om en herpesvirus, som kan være ret alvorlig, lyder det fra Rikke Sølvberg, der er formand i islandskhesteklubben Skeifa.

Hun fortæller, at endnu er ingen islandske heste smittet, da smitten formentlig har spredt sig i forbindelse med et stævne for store heste i Odense.

- Men vi har alligevel aflyst et stævne på Tankefuldbanen i Svendborg i weekenden, og vi opfordrer alle til at holde deres heste hjemme, indtil smittefaren er ovre, siger hun og oplyser, at inkubationstiden er 14 dage, hvorfor man må væbne sig med tålmodighed.

Men det er vigtigt, for på den måde kan man formentlig ride stormen af og undgå at smitten spreder sig.

For herpesvirusen kan være meget alvorlig for heste at få, forklarer Rikke Sølvberg.

- Hopper, der skal have føl, risikerer at abortere. Og i det hele taget risiker heste, hvis de får sygdommen, at miste evne til at holde balancen. Så slingrer de afsted og kan ikke holde sig oprejst på bagbenene, og man risikerer, at de aldrig bliver til rideheste igen og må aflives, fortæller hun.

Man kan holde sig orienteret om smitteudbredelsen hos Højgård Hestehospital eller via sin lokale klub.