Parterne i overenskomstforhandlingerne kan se frem til endnu en nat med forhandlinger. Det tyder det i hvert fald på, efter at de første feltsenge fredag eftermiddag er ankommet til centrum for forhandlingerne, Forligsinstitutionen.

Forhandlingsparterne er bemærkelsesværdigt stille, når de en gang imellem stikker hovedet uden for døren til Forligsinstitutionen.

De mærker situationens alvor, og indtil videre har de ikke viderebragt meget nyt fra forhandlingerne.

Kort før klokken 15 trådte topforhandler for Forhandlingsfællesskabet, Anders Bondo Christensen, for en stund uden for døren.

- Jeg er bare ude for at nyde solen og få en kop kaffe. Vi håber på, at der er afklaring på, om der er noget at forhandle videre om inden for et par timer, siger han.

Kaffen får han fra pædagogforbundet BUPL's opstillede lyserøde bod til lejligheden, hvor de byder de fremmødte demonstranter på gratis kaffe, vand og wienerbrød.

Foran boden blev der ved 14-tiden stillet borde og bænke op, så demonstranterne, der overvejende er mødt op i lyserøde veste, har et sted at hvile benene.

Borde og bænke er blevet leveret af dommerfuldmægtig Nina Palesa Bonde, der har stået i spidsen for kampråb og fællessang foran Forligsinstitutionen igennem forhandlingerne.

- Vi bliver her, til det er slut. Jeg har aflyst en familiefødselsdag i morgen, så det ikke bliver en hindring.

- I aften kommer der en pølsevogn, så vi kan holde energien oppe, siger Nina Palesa Bonde.

Omkring klokken 16 er hun dog væk for en stund, fordi hun skal holde åbningstale ved den store konfliktfest, der bliver afholdt på Blågårds Plads.

De tilbageværende demonstranter skal dog nok holde gang i sangene, mens hun er væk, for der skal ikke meget til, før de bryder ud i sang om, at de fortjener mere i løn.

Det skete eksempelvis ganske spontant, da Den Kongelige Livgarde tidligere marcherede forbi. Det er med til at holde humøret højt foran Forligsinstitutionen, hvor solen bager løs på de tilbageværende kæmpere.