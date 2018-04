I disse dage kører Røde Kors kampagnen Smid Tøjet, hvor danskere landet over har doneret brugt tøj til et godt formål. Fredag fyldte Odense tre bure med brugt tøj, og Go' Morgen Danmarks vært hoppede i havnen. Ifølge Røde Kors-formanden i Odense er det vigtigste ved kampagnen at få delt den gode historie.

Badevandet i havnebassinet måler 15,9 grader celsius. Solen skinner, og der er morgentrafik ved indgangen til Odense Havnebad. For mens friske badedyr plasker rundt i pølen ved havnekajen, slæber fuldtpåklædte personer sække med brugt tøj fra en Smid Tøjet-varebil på havnekanten til tre metalbure ved bassinet.

For fjerde år i streg arrangerer Røde Kors nemlig kampagnen Smid Tøjet, hvor danskere landet over har donereret deres brugte tøj i velgørenhedens ånd. Fredag er det blevet odenseanernes tur til at smide tøjet, og hvis det lykkes at fylde de tre metalbure ved bassinet, har Go' morgen Danmark-vært Mikkel Kryger lovet at hoppe i vandet.

Smid Tøjet Røde Kors arrangerer for fjerde år kampagnen Smid Tøjet.Over hele landet donerer danskere deres brugte tøj til hjælpeorganisationen.



Kampagnen kører fra mandag 9. april til 22. april.



I løbet af de to uger har TV2-programmerne Go' morgen Danmark og Go' aften Danmark fulgt indsamlingen rundt omkring i landet



Fredag samlede Odense ind ved havnebadet.



I weekenden åbner Røde Kors et pop op-marked i Kochsgade 31.



Her kan man både købe brugt tøj, spritnyt mærketøj til billige priser og byde på Jason Watts kones brudekjole, der kommer på auktion.



Vinderen får også en middag med Jason Watt og hustru med i købet.

Og det glæder Gerda Madsen, der er formand for Røde Kors i Odense, at kampagnen får omtale. For selv om det er enormt vigtigt, at de får samlet noget tøj ind, som de kan omsætte til penge, er det allervigtigste ved kampagnen, at historien om, hvad Røde Kors egentlig gør lokalt, når bredt ud.

- Alle ved godt, hvad vi laver i udlandet, og mange tror, at alt, hvad vi samler ind, går til udlandet. Men det gør det slet ikke. Vi har 33.000 frivillige i Danmark, og vi er 600 her i Odense, der laver meget socialt arbejde, siger Gerda Madsen.

I Odense har Røde Kors blandt andet 100 besøgsvenner, der hver uge besøger et ældre menneske. De har otte caféer, hvor ældre, der bor alene, kan komme og få kaffe, kage og spille banko. Lokalafdelingen støtter og hjælper voldsramte kvinder og laver aktiviteter for ensomme i alderen 30 til 60 år. De er med til at arrangere sommerlejr for børn.

- Og så har vi også en vågetjeneste, hvor vi går ud og sidder ved mennesker i den sidste tid, så de ikke skal være alene. Så selvfølgelig vil vi gerne have nogle penge ind. Men det vigtigste i den her kampagne er at få historien, om det vi gør, ud, siger hun.