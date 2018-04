Den er blevet væsentlig tyndere og ikke nær så udførlig som tidligere. Til gengæld slår den nogle klare toner an i forhold til hvad det er, vi skal. Så den er blevet noget nemmere at gå til, siger Claus Hattesen.

På generalforsamlingen blev der præsenteret en ny resultatkontrakt for det kommende år, der skal sætte målene for foreningens arbejde. Den to sider lange kontrakt, der blandt andet sætter sigtet mod "Mere erhvervsudvikling på Ærø" og "Lettere tilgængelig turistinformation", er noget enklere end tidligere års kontrakter.

- Der vil blive lagt meget energi i at få talt med erhvervet på Ærø. Vi skal finde ud af at tage hånd om de udfordringer, de har og hjælpe dem med de ting, der kan gøres anderledes, der kan være bedre, forklarer formand Claus Hattesen.

Formandens beretning stod og i forandringens navn, da han gjorde status over et år, hvor man sagde farvel til en direktør og goddag til en ny.

- Vi tog jo afsked med Carl Jørgen Heide, som i den tid, han har været direktør, har forandret vores selvforståelse på Ærø en hel del. Og så handlede det jo også om at se på, at vi har fået valgt en ny mand i spidsen, og det ser det ud til, at vi har valgt den helt rigtige mand i Chris Hammeken.

Der var tre bestyrelsesmedlemmer på valg ved generalforsamlingen, og med en enkelt undtagelse, var der tale om genvalg.

- Dietmar Vettermann modtog ikke genvalg, men på hans plads kom så i stedet Karin Korup, som også lige er blevet formand for erhvervsforeningen i Søby. Det giver god mening, da det er med til at sikre, at vi informationsmæssigt kommer rundt på hele øen. Vi har nu nogen fra alle erhvervsforeninger og handelsforeninger øen over i bestyrelsen, og det er med til at give os et godt, bredt overblik over aktiviteterne, forklarer Claus Hattesen.

Formanden selv modtog også genvalg.

- Jeg synes det er vigtigt, at når vi skifter direktør er det måske vigtigt at lade formande hænge i overgangsperioden, uden at det behøver betyde, han skal hænge der til evig tid, forklarer den fortsættende formand, der kan fortælle, at foreningen kom ud af 2017 med en underskud på små 10.000 kroner, hvilket han mener man godt kan være tilfreds med i det lange løb.