Den tidligere OB-målmand Jesper Christiansen, der tirsdag den 24. april fylder 40 år, har haft et af de mest bemærkelsesværdige karriereforløb i dansk fodbold.

Han var angriber i Serie 3, men endte få år senere som målmand på det danske landshold.

Som 17-årig spillede han i angrebet i den midtsjællandske by Borup, og det var sikkert de færreste, der havde regnet med, at han på et tidspunkt ville blive solgt til udlandet for et stort millionbeløb.

En dag blev målmanden i Serie 3-klubben skadet, og Jesper Christiansen blev sendt ind mellem stængerne.

Det viste sig hurtigt, at den unge angriber havde et naturligt talent for at tage med hænder. Da naboklubben Roskilde, der på det tidspunkt lå i 2. division, solgte holdets målmand til FC København, slog Christiansen til.

Målmanden fik ikke umiddelbart et gennembrud i Roskilde, og han var også en tur forbi Ølstykke, før superligaklubben OB så et potentiale i den dengang 20-årige Jesper Christiansen.

Målmanden fik en femårig kontrakt fra 1. januar 1999, hvor han var hentet ind som en talentfuld reserve. Men han måtte vente på sin chance.

Den kom i efteråret 2000, og så tog karrieren endnu et stort ryk for den forholdsvis uprøvede superligamålmand.

Christiansen holdt målet rent i tre af de fire første kampe for OB og blev indkaldt af den daværende landstræner Morten Olsen, der skulle bruge en gardering i sin landstrænerdebut mod Færøerne.

Christiansen måtte dog vente yderligere fem år på at få sin første kamp i landsholdstrøjen. Den kom i 2005 i en venskabskamp mod Finland, der blev slået 1-0. I alt blev det til 11 landskampe i løbet af karrieren.

Efter kun 12 kampe i OB valgte den skotske storklub Rangers FC at købe Jesper Christiansen i en stor handel, der i aviserne blev anslået til 26 millioner kroner.

På mindre end fem år var han gået fra angriber i Serie 3 til udlandsprofessionel målmand.

Opholdet i Skotland blev dog ikke nogen udpræget succes, og Jesper Christiansen havde i stedet sine bedste år fra 2005 til 2010 i FC København, hvor han vandt fire mesterskaber.

En skade betød, at han mistede sin plads i FCK-målet. Christiansen tog derefter til Elfsborg i Sverige, og senere blev det også til et comeback i OB. De sidste år af karrieren optrådte han for 1.-divisionsklubben Vendsyssel.

Efter sit karrierestop er Jesper Christiansen blevet målmandstræner. (Ritzau)