Håndbold: Odense HC er sikker på at nå videre til semifinalerne efter en række overbevisende indsatser i slutspillet, og dermed har hjemmekampen mod Silkeborg/Voel mere betydning for rytmen og hele den øvrige udvikling af holdet frem mod de afgørende kampe.

Det hæver dog kampens intensitet, at Silkeborg/Voerl KUFUM stadig kæmper for en plads i semifinalen, og jyderne har flere gange imponeret mod Odense HC i de seneste sæsoner med et ungt, hurtigt og teknisk betonet mandskab.

Men Odense vandt dog begge kampe i grundspillet mod Silkeboprg/Voel, men i slutspillet blev det til uafgjort i kampen i Søhøjlandet.

Silkeborg-Voel KFUM har haft en stærk sæson og kan prale af at have grundspillets topscorer med på holdet.

Sofie Bæk Andersen har sendt bolden i netmaskerne 131 gange i grundspillet - kun fem mål mere end Odenses Stine Jørgensen,der ligger nummer to på topscorerlisten i grundspillet.

Odense HC-træner Jan Pytlick siger om Silkeborg-gæsterne:

- Silkeborg-Voel er kommet meget stærkt ud efter jul og har haft en god sæson. De er gået ind til slutspillet med stor selvtillid og en tro på tingene, og de kan sagtens overraske i puljen.

Odense Håndbold spillede sig i semifinalen, da holdet sikrede sig to point ude mod Viborg HK.Silkeborg-Voel KFUM har brug for en sejr for stadig at have en chance for at gå videre til semifinalen, og OdenseHåndbold må derfor forvente et tændt Silkeborg-mandskab, når de to hold går på banen lørdag, hvor der er kampstart klokken 18.15.