Klar til modige beslutninger: 30 timers arbejdsuge er en god investering

Vi har i Danmark historisk set været virkelig dygtige til at tage modige og fremsynede politiske beslutninger. Det er faktisk det, der har gjort os til et af de bedste lande i verden, vil jeg mene. Tænk bare på, hvor revolutionerende idéen om gratis skolegang og uddannelse må have været, da man indførte den. Endda - og godt for det - ved samtidig at give økonomisk støtte via SU'en til de studerende, så ens sociale baggrund ikke skulle begrænse muligheden for at tage en uddannelse. Tænk bare på, hvor radikal idéen om gratis lægetjek eller gratis behandling i sundhedsvæsenet må have været, da man indførte det. Tænk bare på, hvilket nybrud idéen om et finmasket socialt sikkerhedsnet må have været, da man indførte først fattighjælp og siden eksempelvis arbejdsløshedsydelser.

Dengang reagerede vi på de udfordringer, som industrisamfundet stod overfor. Her var en uddannet befolkning med godt helbred og en vis økonomisk sikkerhed et vigtigt komponent, så det investerede vi massivt i. I dag står vi over for nogle nye, men mindst lige så store udfordringer. Klimakrisen, som truer selve vores eksistens på planeten. En hastig teknologisk udvikling, der på få årtier kan betyde, at op mod 800.000 job forsvinder på grund af robotisering og automatisering. Et arbejdsmarked, der går så hurtigt og er præget af så meget kontrol fremfor tillid, at hundredtusindvis af danskere rammes af stress og nedslidning. En ulighedskrise, der betyder, at verdens otte rigeste mænd ejer det samme som den fattigste halvdel af jordens befolkning.

Det er ikke udfordringer eller kriser, som vi kan tage let på. Ellers som vi kan løse ved at fortsætte som hidtil. Vi skal turde flytte mere end kommaer, hvis Danmark skal også i fremtiden skal være et af de bedste lande i verden. Derfor mener jeg, at vi igen skal være lige så visionære og modige - ja, fantasifulde, som vi var, da vi grundlagde velfærdsstaten. Det er derfor vi i Alternativet eksempelvis har foreslået 30 timers arbejdsuge. Fordi det betyder, at vi kan være flere om at dele de job, der er - og at det samtidig giver ekstra tid til familieliv og fritid. Det er derfor, vi også på klimaområdet er kommet med en stribe markante udmeldinger, som kan synes for drastiske eller måske ligefrem utopiske, men som vi ikke desto mindre mener, er lige præcis det, vi har brug for, hvis vi skal bremse klimakrisen.

Det var blot et par politiske forslag, som vil rykke Danmark, men der skal mere til. Jeg præsenterer snart mit bud på, hvordan vi kan etablere det næste Danmark. Her fremlægger jeg nogle idéer, som har potentialet til markant at omforme vores samfund og gøre det mere bæredygtigt og mere retfærdigt. Jeg håber, det kan sætte gang i en bredere debat om, hvor vi skal hen som samfund. For lige nu handler rigtig meget om at bevare i stedet for at forny og forandre for at forbedre.

Hvis vi - som mange gør i dag - kun fokuserer på det, der giver snæver økonomisk mening på kort sigt, så bliver Danmark ikke klar til en fremtid, som forandrer sig hastigt. Det var jo præcis det modsatte vores forfædre gjorde, da de grundlagde velfærdsstaten. Der investerede man i mennesker og fællesskaber - også selvom det på kort sigt ikke var det mest økonomisk rentable. Men på lang sigt reddede det vores land.