Vi kunne lære noget af 68'ernes frie forhold til sex i vores bornerte tidsalder

Oprør: Meget kan man sige om 68-oprørerne, men bornerte, det var de ikke. Ustyrlige, politiske fantaster, ja, men også seksuelt frigjorte unge mennesker. Derfor kommer den frisindede ånd fra 68 som et forfriskende pust, når folk i dag bliver forargret over det ene eller det andet. Når topløse kvinder er forsvundet fra strandene, fordi brysterne vækker anstød.

Når folk fortsat finder noget at blive krænket over i reklamer og kunst. Når Metoo-kampagnen ikke længere handler om overgreb, men om sarte kvinder. Når erotikken i det offentlige rum lider en smertefuld død. Når man kan have en stor debat om hvorvidt herrelandsholdet i fodbold må synge 'store patter' i deres slagsang.

68'oprørerne var hedonister og kunne ikke få nok af musik, sex, rejser ud i verden og ind i bevidstheden. Særligt skarpt står de unges uforbeholdne fejring af kroppen i en tid, hvor homoseksualitet stadig blev betegnet som en lidelse, og missionærsex havde kronede dage. "Don't criticize what you can't understand", sang Bob Dylan, "your sons and your daughters are beyond your command.". Tiderne skiftede og erotikken blev sat fri, fordi seksualiteten blev sat fri.

I Sverige skal man muligvis snart bede om samtykke til sex, ellers kan man blive straffet. Hvad ville 68'erne sige til det? Eller til unge mennesker der glemmer at danse på bordene til fordel for de rigtige karakterer? Eller til smukke etniske piger der opdrages til streng blufærdighed? Eller til mennesker der skjuler sig bag deres mobiltelefoner i stedet for at kigge på verden? Måske ville 68'erne sige, at vor tids unge virker bange for livet, for hinanden, for fremtiden, for hvad de andre mener, hvad forældrene mener, lærere, venner, Facebook-venner, arbejdsgivere, manden overfor i bussen, enhver.

I Frankrig kan det blive kriminelt at fløjte efter piger eller spørge om deres telefonnummer. Lad venligst ikke den puritanisme sprede sig yderligere. Paris var hjemstedet for de største ungdoms-demonstrationer i 68, i dag kan det blive strafbart at flirte på gaden. Hvordan er det nået dertil?

68'oprørerne holdt ikke igen, der blev gramset og knaldet, i dag fremfærder Metoo-kampagnen med samme energi, men med modsat fortegn. Naturligvis skal der slås ned på overgreb og voldtægt, men Metoo kan også forvandle spillet mellem kønnene til et djævelsk kedeligt foretagende. Ikke den vej, ikke den udvikling, tak.

Meget kan man sige om 68'oprørerne, men sippede var de ikke. Ustyrlige, med tvivlsom politisk dømmekraft, men deres frigjorte væsen, det kan vi lære af.