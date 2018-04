100 år med kvinder i Folketinget. Verden bliver et bedre sted med kvinder i politik - men der er lang vej endnu

Kvinder: 100 år. Så længe siden er det, at de første kvinder blev valgt til Folketinget. Derfor er den 22. april i år en historisk dag. Og en dag, der er værd at markere. Ikke fordi, vi som sådan skal fejre, hvor langt vi er kommet, eller modsat, fordi vi skal strides om, hvorfor vi ikke i dag har et Folketing, hvor præcis halvdelen er kvinder. Nej, det handler for mig om, at vi markerer dagen for at anerkende og øge bevidstheden om, at det har været en lang og sej kamp at nå hertil. Og fordi vi skal fortælle og vise de yngre generationer, at denne udvikling ikke kom af sig selv.

De første mange år var antallet af kvinder i Folketinget beskedent. Faktisk skal vi helt frem til slutningen af 1980'erne, inden andelen af kvinder når de 30 procent. Tallet er ikke som sådan afgørende, men i politik ligesom i alle andre erhverv har vi brug for, at alle talenter kommer i spil.

Jeg vil altid være fortaler for, at beslutninger bliver bedre af at blive gennemtygget af forskellige synsvinkler. Vi kender en række skrækeksempler på det modsatte. Der er sundheds-app's, der ikke tager højde for kvinders cyklus. Der er crash-test-dummies, som ikke er tilpasset kvindekroppen.

I dag på 100 års dagen udgør kvinder ca. 37 pct. kvindelige medlemmer af Folketinget. Vi har haft vores første kvindelige statsminister, og vi har vores første kvindelige formand for Folketinget. Og vigtigst af alt; i dag synes alle, at det er helt naturligt, at kvinder deltager aktivt i politik. Alligevel er det ikke svært at finde skæve tal. I øjnefaldende er det f.eks. at det efter sidste kommunalvalg i 2017 blot er 14 borgmesterposter ud af 98, der er besat af kvinder.

Der kan være mange årsager til, at der stadig er forholdsvis få kvinder i politik. Det kræver tid at deltage, og især i børnefamilier tælles døgnets timer nøje. Samtidig gælder det både for erhvervsliv og politik, at det stadig typisk er kvinderne, der tager barslen og barnets første sygedag. Og så er der stadig en flig af fordomme omkring kvinder og politik.

Jeg har selv mødt dem i form af reaktioner, man formentlig aldrig ville konfrontere mænd med. Det skete fx, da jeg stillede op som kandidat til kommunalbestyrelsen. "Hvordan vil du håndtere det i forhold til dine børn" eller "hvordan vil du dog også få tid til det..?" var nogle af de gennemgående reaktioner.

Jeg har mødt lidt for mange kvinder, der har brændt for politik, men hvor branden undervejs er slukket. Spørgsmålet er hvorfor, og hvad vi kan gøre ved det? Det kan vi oplagt bruge denne dag til at reflektere over.

Personligt fejrer jeg 100 årsdagen ved at invitere vores ungdomspartier til en dialog om, hvordan de mener, vi får alle talenter, der har lysten ind på den politiske scene. Forhåbentlig vil deres generations politiske talenter uanset om de er mænd eller kvinder kunne opleve, at de er efterspurgte i politik.