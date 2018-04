Hurra! Forår! Pollen, beskidte vinduer og bare tæer på Instagram. Bikiniklar? Ha!

Verden ifølge Jeanett Veronica Hindberg

Aaaaaah, så kom solen og foråret endelig. Solsortene skråler fra klokken fire (åndsboller), og der pibler grønne tingester frem over det hele. Det er det, de fleste af os har sukket efter det sidste halve år deromkring, og så skulle man sgu da være en idiot, hvis man begyndte at brokke sig. Men sandheden er, at jeg er den trælse type, der altid skal øffe over noget, og derfor har jeg lavet en liste over ting en overvægtig, midaldrende kvinde med kronisk lavt stemningsleje kan irriteres over de kommende måneder:

- Pollenallergi. Behøver jeg sige mere? AFreakingTju! *Bæ-smiley*

- Beskidte vinduer. Åh, hvor jeg hader, når solen skinner på mine ruder, der alle ligner noget mine niecer har smurt ind i Lurpaksmør. Hvilket de muligvis har til sidste års julefrokost, men den slags ser man jo ikke, så længe det er mørk vinter. Men vupti, så kommer den nævenyttige kugle af en sol, og det afsløres for samtlige naboer, at man ikke lige er typen, der pudser vinduer. Nogensinde. (Kan vi trykke på pyt-knappen og se "Suits" i stedet?)

- Bare tæer på Instagram. "Ej, hvor er det varmt i dag. Jeg tror lige, jeg tager et billede af mine tæer og poster det på Instagram"...Jamen, hvad fanden er det for en pervers tankegang at rende rundt med?! Vi andre vil skide på din størrelse 39½ inklusiv hård hud og knyster. Tæer er noget af det klammeste, jeg kan komme i tanke om, hvis vi et øjeblik ser bort fra hende Janni Ree (der engang spjældede den for at franarre en gammel mand sin formue). Skal du absolut flashe noget, så må det være frem med babbelutterne! Alt eller intet, som man siger.

- Bikiniklar. Åh, det pisser mig af, når kvinder ævler om at skulle i gang med at gøre sig bikiniklar! Mange mener åbenbart, at man skal klargøres som en bil til det årlige syn, før man kan iføre sig en bikini, men hold nu kæft, altså! Ifør dig blot en bikini, så er du fandme klar, uanset hvilken form og størrelse din krop så end har. Der er ingen regler for, at det kun er kroppe med bmi under 25, der må opholde sig på en strand. Det er der naturligvis nogle, der mener, men de er penisansjoser, og de typer behøver vi ikke at tage os af. Skulle nogen sende dig og dine eventuelle deller og strækmærker misbilligende blikke på stranden, så slyng trygt en lang, massiv venstrebabs lige i sylten på dem. Velbekomme.

- Feriesnak. Når alle andre taler om eksotiske sommerferiedestinationer, og man selv kun har daglige ture til den lokale Netto at se frem til.

- Hvepse. Der er typen, der vifter dem væk på en stille og rolig måde, som var de en venligsindet mariehøne, og så er der mig, den anden type, der meget opsigtsvækkende hjerner rundt som en angstramt høne med et kanonslag i røven, skulle jeg øjne en hveps i min nærhed. Det er pinligt! Og nu ikke noget med "Du skal bare stå stille, så stikker de ikke". Gu' fanden gør de da så! Fordi de kan. De er psykopater! Frygt dem!

- Seriepause. Alle mine yndlingsserier holder pause, så snart vejret bliver godt. Ren provokation mod folk som mig, der ikke per automatik oparbejder tilværelse, blot fordi det bliver sommer. Uforskammet!

- Kropssituationen. Kropsaktivist eller ej, så tager jeg hele kropssituationen op til overvejelse hver gang, jeg ikke mere kan skjule mine 102,4 kilo under trøjer og lange bukser. Jeg må indrømme, det ville være rart at kunne trække en sommerkjole over hovedet, uden det føles som om, man er ved at betrække en sækkestol. Men igen må man jo tage et valg, og jeg vælger tilsyneladende altid jordbærkager over bønnefritter.

Jeg kunne sagtens blive ved, men mine ord er sluppet op, så nu vil jeg gå ud og drikke en kop kaffe på altanen i stedet. Det ser jeg sgu frem til. Trods alt!