For ti år siden blev en 60-års fødselsdag ofte markeret med spørgsmålet: Skal du så på efterløn. Det skal Tonni Hansen selvsagt ikke. Som ny borgmester i Langeland Kommune har han mere travlt end nogensinde.

- Lars Løkke har jo ødelagt den mulighed, men selv hvis han ikke havde gjort det, kunne jeg ikke forestille mig at gå på nogen form for pension de næste ti år, hvis helbreddet altså holder. Det ville være som at sætte en løve i bur, hvis jeg ikke skulle have noget at virke med, og jeg ville nok kaste mig over noget andet. Jeg har masser af kræfter, energi, motivation, idéer, siger Tonni Hansen, som fylder 60 år onsdag den 25. april.

Tonni Hansen Tonni Hansen er født den 25. april 1958 i Kædeby Has ved Humble, Langeland.Han er søn af landbrugsmedhjælper Ejnar Hansen og hustru Aase Vibeke Hansen.Gift med Pia Hansen, far til to sønner og farfar til barnebarnet Yasmin.Han arbejdede som ufaglært først på møbelfabrikker og senere i byggebranchen i '80erne.I 1989 blev han valgt som formand for fagforeningen SiD Rudkøbing. I 2005 blev han valgt som formand for den nyetablerede fagforening 3F Sydfyn. Senere også valgt som formand for LO Sydfyn.Medlem af Rudkøbing Byråd for SF i sammenlagt 17 år heraf otte år som viceborgmester.Medlem af SF's Landsledelse siden 2010. Næstformand for SF fra oktober 2011 - april 2012 og igen fra 2. marts 2014 til maj 2017. Fortsat medlem af Landsledelsen. 2. suppleant til EuropaParlamentet. Medlem af 3F's EU-udvalg. Næstformand i Langeland Kommunes Erhvervsråd. Medlem af Faaborg-Midfyn Kommunes Erhvervspanel. Næstformand i Midtlangeland Fjernvarme.Siden 1. januar borgmester I Langeland Kommune.

Som yngre havde han ikke forventet at have det sådan som 60-årig.

- Hvis du havde spurgt mig for tyve år siden, ville jeg nok have svaret, at jeg gerne ville på efterløn som 60-årig. I mit arbejde havde jeg set mennesker, som ikke engang kunne holde den gående, til de blev 55. De var slidt op af hårdt arbejde. Det er et kæmpe privilegium at have det, som jeg har det nu, siger Tonni Hansen, som glæder sig over at mange af hans jævnaldrende har det bedre end hans forældres generation.

- Det skyldes nok også den ændrede levevis. Det vi spiser og drikker, om vi ryger og om vi kommer ud at røre os, siger Tonni Hansen, som kun selv var ryger i nogle få ungdomsår.

- Det var nu ikke sundheden, der fik mig til at stoppe. Det var fordi, jeg flyttede hjemmefra, og måtte vælge, om jeg ville have råd til at ryge eller til at gå i byen. Og jeg har så aldrig taget det op igen, fortæller han.

Til gengæld er han mere optaget af at få rørt sig. Borgmesterjobbet levner dog sjældent tid til ture i naturen, som han ellers holder meget af.

- Det er jo et meget stillesiddende arbejde. Men jeg prøver at snyde lidt motion ind. Når jeg er til møder i København, prøver jeg for eksempel at få det arrangeret, så jeg kan gå rundt i stedet for at tage en taxa eller en bus.

Når Tonni Hansen skal fejre sin runde dag, sker det i selskab med en lille, sluttet kreds på Langeland, som blandt andet skal køre segway og have god tid til at snakke sammen.

- Det er det, jeg har brug for ovenpå et par hektiske måneder. At se nogle mennesker, jeg ikke har haft tid til at se længe, og få skuldrene ned.

Han har fravalgt en stor, officiel reception.

- Dels holdt jeg en stor afskedsreception fra 3F i december, og der ville komme mange af de samme mennesker. Det synes jeg er fjollet. Dels kniber det lidt med energien til det. Der er så mange ting, jeg gerne vil have sat i gang, og reception er ikke en af dem.