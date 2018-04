- Det er jo et kæmpe tag. Det koster simpelthen kassen at få lavet så stort et tag.

Hvordan mærker du den forsømte vedligeholdelse i din hverdag?Hjælp os med at sætte fokus på kommunale ejendomme, der trænger til en kærlig hånd ved at sende en kort beskrivelse af dine erfaringer og et par fotos til redaktionen på kerteminde@fyens.dk I årevis har politikerne udskudt vedligeholdelsen af de kommunale skoler, idrætshaller og rådhuse. Der er i gennemsnit blevet brugt 29 kroner pr. kvadratmeter til vedligeholdelse om året, selvom anbefalingen lyder på 144 kroner. Og nu mærker vi konsekvenserne.I 2016 måtte Langeskovhallen lukkes på grund af nedstyrtningsfare, i 2017 blev en børnehave i Munkebo rømmet, fordi børn og personale blev syge af skimmelsvamp, og senest er kloaksystemet brudt sammen under den tidligere Troelskærskolen i Munkebo, hvor Munkebo Kulturhus, 10. klassecenter og demensplejehjemmet Troelskær holder til.Over de næste fire år har byrådet afsat 18 millioner kroner til at indhente det forsømte, selvom fagfolk vurderer, at opgaverne koster minimum 25 millioner at udføre.Følg med når vi den kommende tid zoomer ind på det kommunale forfald. Vi kigger sportshaller, kulturhuse og skoler i sømmene og konfronterer politikerne.

- Langeskovhallens tag er det ældste af kommunens haller, og der er udfordringer med det, men vi fik jo lavet lidt lapninger i forbindelse med reparationerne i 2016 . Det er ikke så hyppigt, som det har været, at vi har en spand stående. Vi kan godt stadigvæk have det en gang imellem, hvis regnen kommer fra en speciel side, men vi står ikke i vand til knæene, det gør vi ikke, fortæller han.

Avisen er taget på besøg for at sætte fokus på det forfald, der præger kommunens bygninger, og som udvalgsformand Jesper Hempler for nylig beskrev som en tikkende bombe under den kommunale økonomi.

Området er i årevis blevet nedprioriteret, og nu gør konsekvenserne for alvor ondt i pengekassen. I sensommeren 2016 måtte Langeskovhallen lukkes på grund af råd i konstruktionen. I 2017 måtte en børnehave i Munkebo rømmes på grund af skimmelsvamp, og fredag kunne vi fortælle om rottehuller og kollapsede kloakrør i Munkebo Kulturhus.

Politikerne har i perioden 2018 til 2021 sat 18 millioner kroner af til at indhente et massivt efterslæb på vedligeholdelse. Et notat fra forvaltningen viser, at der alene i 2018 bør løses opgaver for ni millioner kroner. Det indbefatter blandt meget andet nye omklædningsfaciliteter i Langeskovhallen, nye vinduer og døre i det tidligere Munkebo Rådhus, totalrenovering af Kerteminde Rådhus og nyt tagpap på Nymarksskolen.