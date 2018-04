Vi bliver vildledt om ulvens farlighed: Vores egn skal ikke være zoologisk have for drømmere

Ulve: Det var med interesse, jeg gennem programmet "News & Co" den 18. april på TV2 News forsøgte at blive klogere på debatniveauet om ulvens genkomst i den danske fauna. Debattørerne havde givet forfatter og debattør Sebastian Klein taletid, da denne havde lyst til at give Hans Engell en bredside for dennes meget velunderbyggede tidligere indlæg til støtte for bekymrede kvægavlere, mødre med børn i børnehaver og andre nordvestjyder, der nærer stærk bekymring over at blive placeret sammen med ulve i den natur, vi omgiver os med.

At Sebastian Klein er debattør, var man ikke i tvivl om. Det var svært for panelets deltagere at komme til orde. Men det kom de heldigvis. Med saglighed og betydeligt større ansvarsbevidsthed overfor emnets alvorlighed. Tak for indsatsen!

Sebastian Klein talte om at bringe fakta ind i debatten ved at tale om dødsfald forårsaget af bistik og hugorme, som han fandt meget mere relevant at tilføre debatten, da ulve kun har angrebet og dræbt få mennesker. Han var i den grad arrogant over for de store problemer, ulven allerede nu forårsager for kvægavl og for naturbeskyttelse af vor natur ved afgræsning og især for folks bekymringer. Problemer vi heldigvis har været forskånet for i et par århundreder.

Jeg er bekymret ved min viden om, at denne kloge debattør lever af at underholde vor børnegeneration med den slags ammestuehistorier om bier og ulve. Historier der er så langt fra de barske realiteter, vi, der er utrygge, oplever rammer befolkningerne på vor egn. En eller anden har sikkert i frustration aflivet en ulv. Det er ulovligt, og skal fordømmes, men det er på tide, Folketinget stopper vanviddet med, at vor egn skal være zoologisk have for forskere og drømmere, der sikkert bor på en sikker stenbro.