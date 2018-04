Kerteminde: - Med et nyt år er kerteminderne blevet vant til, at betalingen til tv-udbyderen stiger, og 2018 er ingen undtagelse. Over de seneste mange år er prisen for tv-kanaler steget mærkbart, mens udbuddet af muligheder er udvidet, og det giver grå hår hos kunderne, siger tv-forhandler Freddy Hansen fra Panasonic Center Freddy Hansen Radio-TV, som lige nu bliver besøgt af mange forvirrede kertemindere, der har svært ved at gennemskue, hvilken mulighed der passer bedst til deres behov.

- Priserne på tv-abonnementer er steget 72 procent siden 2009, mens forbrugerpriserne generelt kun er steget lidt over ti procent, og det får naturligvis også mange til at gå deres abonnement efter i sømmene, forklarer Freddy Hansen, der forhandler tv-pakker fra forskellige udbydere. Forhandleren advarer kerteminderne mod at hoppe på forskellige netbutikkers fupprodukter, der lover at minimere tv-regningen kraftigt ved hjælp af superantenner. Superløsninger findes ikke ifølge ham. /EXP