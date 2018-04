Som greve på Egeskov Slot er den midtfynske natur en helt central del af Michael Ahlefeldts liv. Både i hans arbejde, og når han skal slappe af. Læs hans bedste anbefalinger til et besøg på midten af Fyn.

1) Hvorfor har du valgt at bo på Midtfyn?

- Det har mine forældre bestemt, kan jeg roligt sige. Egeskov Slot er gået i arv til mig, og skal også gå videre til næste generation. Til den tid flytter jeg, men der går heldigvis nogle år endnu. Selvom jeg godt kunne sælge slottet og flytte, er det aldrig nogensinde noget, jeg har overvejet.

2) Hvordan bruger du området i dit daglige arbejde?

- Det er mere et spørgsmål om, hvordan området bliver påvirket af mit arbejde. Der er en kvart million besøgende på Egeskov Slot om året. Både i parken og til Heartland Festival, der er lige rundt om hjørnet. Der er også hele land- og skovbruget, som er en vigtig del af mit arbejde. Når jeg skal stresse af, kører jeg ganske enkelt en tur på min motorcykel gennem den sydfynske natur. Der findes ikke noget bedre. Det tager alt stress.

3) Hvor er dit bedste sted at gå en tur?

- Rundt i mine egne skove. De giver et billede af tiden og historien. For 23 år siden plantede jeg en helt masse træer, der i dag er store. De står side om side med min tipoldefars træer. Det er historiens vingesus.

4) Hvor foretrækker du at handle, når det skal være lokalt?

- Jeg handler altid i Superbrugsen i Kværndrup og i Ringe. Det er lokalt, og det er mine foretrukne steder. Og slagteren i Ringe selvfølgelig.

5) Hvor får man den bedste kaffe?

- Det må være Thaisens Ma'hus . De har den bedste kaffe, hvis jeg skal drikke den ude.

6) Har du en yndlingsbutik i dit nærområde?

- Jeg synes boghandleren i Ringe er god. Det er en butik med gode skriveredskaber på hylderne og spændende bøger. Jeg kan også købe alt mit tegnegrej der.

7) Hvilken restaurant vil du til hver en tid anbefale?

- Der må jeg igen sige Thaisens Ma'hus. De laver noget superspændende og velsmagende mad, der overrasker. Det er altid godt. Jeg spiser ikke så tit ude, men Thaisens Ma'hus har en bod på Heartland, og restauranten stod også for madlavning til min brors fødselsdag for nylig.

8) Hvor tager du din familie med hen, når I skal lave noget hyggeligt, sjovt eller kulturelt sammen?

- Vi sejler til Birkholm - en lille ø, hvor man kan lave ingenting. Det er en stor kunst i sig selv.

9) Har du andre anbefalinger fra byen, som du vil give videre til læserne?

- Faaborg Kunstmuseum er et rigtig fint sted, der udstiller de mange fynske kunstnere. Samtidig viser de gennem malerierne historien, byen og de steder vi færdes. Men jeg holder også meget af at gå en tur gennem Faaborg by og ned til havnen for at se på skibe. Det vil jeg til en hver tid anbefale.