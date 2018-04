Brønshøj, Hillerød, Næsby og Lyseng ligger under stregen, mens VSK, Aarhus og Greve ligger lige over. Så Næsby skal generelt overhale flere andre hold, og det gør naturligvis kun missionen endnu mere vanskelig.

- Da vi startede foråret var vi ni point efter stregen. Nu er vi fire point efter, så det er samlet et ganske godt udfald. Men vi skal ud af den situation, at vi bliver sat tilbage, hver gang vi er tæt på stregen. På et tidspunkt skal vi nå op til de andre hold, så vi selv kan afgøre tingene i de sidste runder, siger træner Kristoffer Johannsen ind kampen mod Odder.

Fodbold: Næsby Boldklub gør klogt i at få en form for gevinst ud af hjemmekampen lørdag mod Odder, hvis den dybt svære redningsaktion i nedrykningsspillet i 2. division skal lykkes.

Næsby-træneren har denne vurdering af Odder:

- Det er et meget velorganiseret hold, der spiller meget afklaret. Holdet gør det ikke spillet sværere, end det er, uden at jeg taler den stil ned. Og så satses der meget på dødbolde, som der bruges megen tid på, siger Kristoffer Johannsen.

Odder trænes af den tidligere Lyngby-spiller Bent Christensen, der var en elegant og rutineret midtbanespiller, og den rutinerede herre er sprunget til det østjyske for at prøve noget nyt i karrieren.

Odder kom over fra efteråret med mange bonuspoint og har fået en fornuftig start på foråret. Og er tæt på redningen.

Selv har Næsby få problemer, når det gælder holdudtagelsen.

- Vi har spørgsmålstegn om et par spillere. Det gælder eksempelvis Andreas Bock, som vi tester kort før kampen, siger Kristoffer Johannsen, der godt ved, at et nederlag for alvor vil gøre opgaven svær, fordi der er flere hold mellem Næsby og stregen.

Lige nu er det fra bunden Lyseng, Næsby, Hillerød og Brønshøj, der ligger under stregen, og Sport Fyn vurder, at Brønshøj har for megen erfaring og fysik til at rykke ned. Lige over stregen ligger VSK, Aarhus med 14 point, og derefter følger Greve, B93 og Dalum med hver 15 point - og altså med fem points afstand til Næsby.