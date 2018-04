Regeringen har med et bredt politisk flertal bag sig afsat en pulje på 2,8 millioner til fjernelse af herreløse skibsvrag fra de danske kyster. Det kan få betydning i forhold til en grundstødt kutter, som ligger ud for Lohals Havn. Sagen er bare, at den udskældte kutter efterhånden er blevet et mindre tilløbsstykke og udflugtsmål.

Lohals: Herreløse skibsvrag, som skæmmer de danske kyster, skal fjernes. Det kan i fremtiden ske med støtte fra staten, idet regeringen netop har nedsat en pulje på 2,8 millioner kroner, som kommunerne kan søge om at få del i. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse. Det budskab burde vække glæde i Lohals, hvor en grundstødt kutter har skæmmet udsigten ved byens havn siden sommeren 2016. Det er en forudsætning for at kunne få tilskud fra puljen, at ejeren af skibsvraget ikke er kendt eller ved dokumenteret domsfældelse ikke har midler til at fjerne vraget.Der kan finansieres med op til 100 procent af udgiften til bjærgning og ophugning af vrag.



Tilskuddet kan gives til bortskaffelse såvel som ophugning af vrag.



Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet Sagen er bare, at kutteren efterhånden er blevet et mindre tilløbsstykke og ikke ønskes fjernet af alle, forklarer havnens formand, Birger Printz. - Det skægge er, at alle i starten var kede af det, fordi den skæmmer. Nu er den nærmest blevet en turistattraktion. Folk går eller svømmer ud til den og hopper i vandet fra den, og nogle synes næsten, det vil være synd at fjerne den, siger han og advarer samtidig eventyrlystne vragjægere at gå ombord på den miserable kutter. - Vi tilråder ikke nogen at tage derud. Vi siger til folk, at den er i stykker, og at man kan rive sig, siger Birger Printz, som tidligere har udtalt til Fyns Amts Avis, at det er et ærgerligt syn at byde turisterne.

Glad for puljen