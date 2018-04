Champagnen var lagt på køl, og festen forberedt.

AaB, som Aalborg-klubben hed dengang, førte finaleserien 3-2 inden hjemmekampen i den sjette finale tilbage i 2004, men modstanderen Esbjerg aflyste festen og tog siden DM-guldet i den syvende finale.

14 år efter er det stadig en episode, der sidder i baghovedet på den daværende AaB-profil Ronny Larsen.

Nu er han assistenttræner for Aalborg Pirates-holdet, der med en sejr fredag kan sikre DM-guldet ved at komme på 4-0 i finaleserien mod Herning Blue Fox.

- Uha, jeg husker den finale alt for godt. Da var vi ikke, hvor vi skulle være, og så tabte vi. Men nu skal vi ikke fokusere på noget, der skete for 14 år siden. Jeg er den eneste tilbage fra dengang, siger Ronny Larsen.

Han foretrækker at tale om den igangværende finaleserie, hvor Aalborg meget overraskende har bragt sig foran med 3-0 mod Herning, der ellers vandt grundspillet suverænt og var regnet som guldfavorit.

At den nordjyske klub står med fire matchbolde i serien, der spilles bedst af syv kampe, havde assistenten ikke forventet.

- Jeg har håbet og drømt om det, men ikke troet på det. Men vi ser det ikke som fire matchbolde. Vi er lidt kedelige og fokuserer kun på næste kamp, siger assistenten.

Men hvordan gik det til, at Aalborg pludselig overmatcher Herning og har vundet de første tre finaler - endda to på udebane - med samlet 10-2.

- Jeg synes, at vi spiller rigtig godt i øjeblikket, vi ofrer os for hinanden og er gode til at fokusere, lyder det fra Ronny Larsen.

Aalborg kan vinde DM for første gang i 37 år efter en periode med ni tabte finaler.

Klart mere sejrsvante Herning havde regnet med at slutte seks års guldtørke, men efter en fremragende sæson har midtjyderne slet ikke ramt niveau i finalerne, erkender pointslugeren Lasse Lassen.

- Vi har ikke været skarpe nok, og så tror jeg, at vi er ramt af en mental blokering, der har gjort os handlingslammede og famlende i spillet.

- Vi har været kendetegnet ved kreativitet, idéer og tempo, så vores udfordringer må sidde fra skulderen og op, da jeg nægter at tro, at vi er blevet dårligere spillere på en uge.

- Vi kom ikke med fra start i serien. Det har sat sig som tvivl og er blevet selvforstærkende, vurderer Lasse Lassen.

Han tror fortsat på, at 0-3 kan vendes til 4-3.

- Man skal vinde fire kampe, og Aalborg har kun tre, så vi er cool i troen. Nu skal vi turde spille med større risiko for at give os chancen for at lægge pres på Aalborg, pointerer forwarden.

Den fjerde finale begynder fredag klokken 19.30 i Aalborg.