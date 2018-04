Jeg har en lille hund - en West Highland white terrier. Der er en lov om, at jeg stort set alle steder skal have den i snor, når vi er ude i det offentlige rum.

Hvorfor jeg skal have den i snor, kan jeg have lidt svært ved at forstå, for den er for lille til at udgøre nogen risiko for nogen, og jeg er da helt sikker på, at hvis jeg brød loven og lod den løbe løs, så ville den ikke finde på at skambide og dræbe en masse får.

Det gør ulven, og det synes mange åbenbart er yndigt, og at det må vi så indrette os efter. Jeg er glad for, at jeg ikke er landmand i et område med ulve, hvor jeg så for egne penge skal indrette mig efter, at ulven nu er her, og at den er fredet. Jeg synes ikke, at vi skal acceptere det, men aktivt gøre noget ved problemet. Jeg har også et par løsningsforslag:

1) Vi kunne indhegne et område og flytte ulvene hertil. Så kan alle, der har lyst komme og se ulvene, og de mennesker, der ikke er bange for ulvene, kan gå indenfor og se nærmere på dem.

2) Vi kan sprede fornøjelsen/plagen udover landet. Det kunne være Fyn: i Hunderupskoven, i Langesø eller Teglværksskoven. På Sjælland er Dyrehaven et oplagt sted - masser af vildt og masser af mennesker.

3). Hvis vi har 20-30 ulve i dag, så find 20-30 ulveelskere, lad dem få hver sin ulv, så kan de gå tur med den i snor, som jeg må med min hund. Hvor svært kan det være?