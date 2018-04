Jeg har hamstret æg, smør, gær og grisekød. Jeg har udsat min dødsdag, for bedemændene strejker jo snart. Eller præsterne. Ifølge pålidelig kilde kan mine børnebørn ikke komme i skole, så de tager en smuttur til Bosnien. Min søns kæreste skal føde den 20. maj, så jeg anbefaler, at hun får det overstået i en fart, for man ved jo aldrig. Jeg har været forbi min læge efter nerve- og sovepiller, for det er snart ikke til at holde ud. Jeg håber ikke, der sker nedskæringer i DR eller TV2 eller for den sags skyld avislukninger. For dem kan vi ikke undvære, specielt ikke med alle disse udtalelser fra eksperter og menigmand, de tryller frem i disse svære tider. Jeg tør næsten heller ikke gå hen i min kolonihave, for min nabo stemmer på de radikale.