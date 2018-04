Ejendomsselskabet Dades vender med købet af højhuset på Fisketorvet midt i Odense tilbage til Fyn med tre-cifret million-investering. Dades bedrager Odense som et godt sted at være lige nu, siger direktøren.

Dades har for nyligt købt et boligprojekt i Odense med cirka 110 lejligheder, Toldbodhuse, som opføres som en del af Promenadebyen på Odense Havn, men det er første gang i mange år, Dades investerer i en erhvervsejendom.

- Der sker store ting i Odense, og det er et interessant marked for os. Byen oplever en rivende vækst og udvikling med nye offentlige og private projekter, det er godt for efterspørgslen efter erhvervslokaler og boliger af høj kvalitet.

At Dades har et positivt syn på Odense, forklarer direktøren med disse ord:

Dades A/S - en af de store Ejendomsselskabet Dades A/S er en af de store spillere på ejendomsmarkedet i Danmark.Novo Holding A/S og Aase og Ejnar Danielsens Fond er de to største aktionærer, Tryghedsgruppen Smba ejer en mindre del. I regnskabsåret havde selskabet lejeindtægter for 940 millioner kroner. Resultatet blev, medregnet pæne opskrivninger af værdien af ejendomme, på knap 700 millioner kroner. Selskabets ejendomme er bogført til en værdi af 20,6 milliarder kroner. Egenkapitalen udgør 6,6 milliarder kroner.

Men mange ejendomsinvestorer har i de seneste par år haft svært ved at finde lukrative investerings-muligheder i Storkøbenhavn, og derfor er blikket i stigende grad vendt mod provinsen.

Da Capital Investment i maj 2015 annoncerede købet af højhuset på Fisketorvet, var det en af de første udenbys - i dette tilfælde ligefrem udenlandsk - investorer, der investerede i Odense. Capital Investment repræsenterede britiske kapitalinteresser, bl.a. pensionskasser, og gav dengang udtryk for, at selskabet ville udvikle ejendommen for et lige så stort beløb som købsprisen på 73 millioner kroner.

Ud over indretning af omkring 15 lejligheder i bygningen, som ellers huser en række liberale erhverv, blandt andre læger, og restauranten Dalle Valle i stueetagen, er det ikke blevet til så meget, som der ellers var stillet i udsigt.

Udnyttelse af byggeretten på et areal ved siden af er heller ikke blevet til noget, og nu afhændes i stedet hele bygningen.

Den nye ejer, Dades, har ifølge den adm. direktør Boris Nørgaard Kjeldsen planer om både at indrette flere lejligheder, udnytte byggeretten og bringe den hvide bygning ved siden af (tidligere pengeinstiut, red.) i spil. Planerne om en dagligvarebutik, som Capital Investment opererede med, er opgivet, nu skal en del af bygningen i stedet lejes ud til en virksomhed i restaurationsbranchen, oplyser direktøren uden dog at ville sætte navn på.

Med indtoget i Odense og investeringen på skønsmæssigt 140-150 millioner kroner, som ejendommen ifølge avisens oplysninger skulle have kostet, har Odense fået endnu et stempel som værende en by, der kan trække store investorer til.