Dades-direktør Boris Nørgaard Kjeldsen lægger ikke skjul på, at Dades gerne vil købe flere erhvervsejendomme i Odense. Men tilføjer så: Hvis nogen da vil sælge.

Det kan nemlig godt vise sig at være en vanskelig hurdle, for en af dem, der ejer de mest attraktive erhvervsejendomme i Odense, Karsten Bill Rasmussen, har ikke for vane at sælge ud af sine besiddelser i hjembyen. Til gengæld køber han gerne, og han gjorde faktisk en stor handel med Dades lige efter årtusindskiftet - som køber.

Ejendommen med adresse Jernbanegade 1, hvor Fyens Stiftstidende tidligere havde til huse, var i flere år ejet af Dades.

Men da strategien tilsagde, at kræfterne skulle samles om hovedstadsområdet, blev ejendommen sat til salg. Ejendommen omfatter størstedelen af firkanten med facade ud til Jernbanegade, Gråbrødre Plads, Lille Gråbrødrestræde og Vestergade, og den lå så centralt placeret, at den var interessant for Karsten Bill Rasmussen, der ejer en stribe ejendomme i Vestergade, Kongensgade samt hele Vintapperstræde.

Parterne fandt hinanden, og Karsten Bill Rasmussen betalte knap 64 millioner kroner for ejendommen, der er betydeligt mere værd i dag.